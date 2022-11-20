她問「選工作會在意辦公環境嗎？」 上班族坦言：廁所也在乎

每個人選擇工作時在意的點都不同，有人希望公司可以離家近一點，也有人喜歡同事間氣氛比較好的。昨（19）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「會在意辦公的環境嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「選擇工作時會很在乎這樣的辦公環境嗎？」為題發文，她透露最近錄取一份新工作，雖然工作內容和薪資待遇都還算滿意，但因為公司在一樓，落地窗戶和玻璃都被遮起來，導致陽光完全照不進來，無法得知外面是天亮還天黑，因此很猶豫是否要去報到。

然而，原PO詢問大家「我是很喜歡休息時往窗外看的人，擔心會不會因為這樣的環境太悶受不了，或是其實還好，大部分人久了就習慣了？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我連廁所都在乎了」、「當然要在乎，妳自己都在乎了，別人習慣不代表妳會喜歡」、「超級在乎，公司是每天待八小時以上的環境，算是另一個家了吧，當然環境要很好」、「超在意，誰不想每天去舒舒服服的環境上班」。

也有網友提到，「我比較在意人，如果工作內容枯燥乏味，然後人又安靜，我真的不行」、「好環境才有好心情面對奇怪的同事」、「我盡量不找工廠類的，會找那種漂亮的門市」。