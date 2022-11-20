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並非沒有高薪工作！他問「為何大家不爭取？」 過來人說話了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為職場上有很多高薪工作，但卻沒有什麼人願意爭取。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO認為職場上有很多高薪工作，但卻沒有什麼人願意爭取。 示意圖／聯合報系資料照片

社會上的工作待遇差異非常大，有人只能領最低的基本工資，但也有人的年薪能輕鬆破百萬。昨（19）日一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家「為什麼許多人不爭取高薪工作？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名男網友在Dcard上以「明明社會上有很多高薪的工作，為何許多人不爭取？」為題發文，他透露網路上時常有人分享自己月薪10萬元以上，年薪也可以破百萬，代表台灣是有這種高薪的工作機會。然而，原PO感到相當困惑，因此詢問大家「為什麼許多人不爭取高薪工作？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「高薪有門檻呀，技術、經驗、人格特質，這不是隨便阿貓阿狗能勝任的」、「我也一直有這個疑問耶，都想不出答案，終於有人跟我有一樣的問題了」、「因為讀書的時候不知道自己的工作沒辦法賺錢」、「你要看一下這背後付出的代價是什麼」。

也有網友提到，「舒服比較重要，比如我對寫程式沒興趣，我就不會想去學，甚至從事相關的工作，高薪很吸引人沒錯，但我還是想做自己喜歡的工作，生活過得去就好」、「那是你自己的看法，有些用腦的工作，老闆要20萬以上的成效，但老闆沒提供什麼資源，還要員工自掏腰包」。

高薪 薪資 Dcard

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