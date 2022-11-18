上班族氣「找不到爽缺」 內行人曝：基層工作難偷閒

「錢多、事少、離家近」是許多人夢寐以求的工作，日前有位上班族抱怨，自己都遇不到輕鬆的好工作。每天上班同事都拼命工作，中間不會有人去洗手間超過3分鐘，中午休息時間結束1分鐘就會被要求「回去工作」，讓她直呼「有人的工作也是這樣，完全沒有喘息空間的嗎？」

一名女網友在Dcard發文表示，她現在的工作十分忙碌，辦公室每個人都拼命工作，幾乎不會有人玩手機、吃東西，也不會進出辦公室，甚至上洗手間不超過3分鐘，中午休息時間超過1分鐘，就會被要求「回座位工作」。

原PO感嘆「自己學生時期都沒辦法這樣維持注意力了，何況3-4個小時要一直忙碌，有人的工作也是像我一樣，完全沒有喘息空間的嗎？」她在留言補充「我這份工作2萬7千元」。

對此，有網友分析「因為妳的職涯高度不夠吧，基層、底層比較難有機會偷閒，像是我在外商公司就很悠閒」、「科技業外商辦公室大多很自由」、「妳的工作是滿緊湊的，當然如果薪水高於一般行情，是沒有不好」、「第一點是爽缺位置就那些，很多人佔著就不離職了，自然爽缺很少。第二點是需要靠關係進去的爽缺，一般人也不好進入。第三點是真正的爽缺不能太招搖，不然容易出事，所以外面的人也不知道哪裡有爽缺。最後一點是難進入的企業也有爽缺，可能是自己條件不好，所以進不去」。