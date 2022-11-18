史上最煩人工作？ 網點名1職缺喊：快逃！做到懷疑人生
許多大學畢業生還不清楚未來就業方向，會多方嘗試各種工作，日前就有人好奇上網發問「採購人員」的職務要求與未來發展。不過網友一看，秒建議「遠離採購工作」，並直言「這是史上最煩人的工作之一」。
一名女網友在Dcard詢問「採購人員」的工作性質，她自述剛從大學畢業後，對採購工作有些興趣，並列出幾項問題「這份工作是否會準時下班？除了應對廠商以外，還要應對內部自己人嗎？」
她求助職場前輩們「想問採購的工作內容、環境、未來方向、長期薪資與加班狀況」。對此，老鳥狂勸「快逃，史上最煩人的工作之一就是採購，同時要面對廠商、客戶、老闆的三面夾擊」、「採購的加班是常態，每天的工作內容都圍繞在下單、追貨、催促、處理產品不良跟異常等事情，會做到懷疑人生，但有經驗可以月薪4萬以上」。
不過也有採購人員分享經驗「我目前在科技業系統廠，起薪5萬元，每個月調薪，現在我薪水已經快要6萬元了，撐得下去就繼續撐下去，可以考慮看看要不要進來」、「採購這個職位可以學到很多，壓力也很大，同時要面對主管、廠商跟會計，負責當他們溝通的橋樑」。
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