WFH幻想逐漸破滅？「居家辦公」輿情調查：網友負面聲量增近5%

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》與十分好創意本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩年內「WFH」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友對於居家辦公的看法與正反討論。

受到近兩年的疫情影響，不少公司撤掉辦公室，讓WFH成為常態的上班模式，但民眾對於WFH到底怎麼看呢？根據《OpView社群口碑資料庫》調查近兩年WFH話題，今年總聲量較去年同期下降近七成，同時年度同期負面聲量則成長近5%，兼具彈性與自由度的WFH工作模式，剛推出時多受到正面看待與追隨，而在多數人真正體驗過居家辦公一段時間後，開始對於WFH的看法有所改觀，雖然今年的話題熱度降低，但綜觀整體社群對於工作模式上的討論更趨於理性。

WFH省下通勤時間 卻可能反而更累？

▲ 居家辦公 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

針對「WFH」議題，支持「居家辦公派」的民眾認為WFH最大的好處是「免去通勤時間」，並說道「居家上班的好處就是可以起床一秒就能上班，一個睡到飽的概念」，表示可以利用省下的通勤時間好好休息，對通勤族來說是一大福音。而許多網友認為「工作時間自由」也是WFH的優點之一，紛紛讚道「只要事情做完，就能正大光明做自己的事」、「可以自由安排自己的工作時間，如果有5-6小時就能完成的事情，幹嘛要拖8小時」，表示在家上班少了主管與同事面對面的壓力，事情做完就能自行下班，不需硬要裝忙拖時間。

另一方面，不少選擇「公司上班派」的民眾則認為「工作效率」會是一大問題，留言回應「居家久了少了跟同事互動腦袋都麻麻的」、「WFH有同事乾脆上班時間都不出現，主管標註也不回，東西更不可能幫忙，最後都是我自己做完了...」，覺得在家不只沒有工作的氛圍，也可能會遇到雷同事直接失聯，嚴重影響工作效率；而若是家裡有小孩的狀況時常更慘，有家長就分享「回家還要一邊顧小孩…上班比較輕鬆」、「上次開視訊會議，小孩在旁邊尖叫，差點沒瘋掉…」，表示孩子是居家辦公的夢魘，自己寧願去公司上班。

此外，也有網友表示無法放棄「公司環境福利」，說道「雖然要去辦公室需要比較早起，但跟同事有適當社交+可以叫外送吃好料」，而且「去辦公室可以蹭免費冷氣」、「夏天比較喜歡在公司，到公司有免費冷氣以外，還有免費點心吧」，表示身為小資族，到公司上班除了能保持與社會的連結，還能省下不少額外的花費。

看完以上兩派網友的觀點，你覺得自己是哪一派呢？其實無論在家或是到公司上班都各有優缺點，根據每個人的工作型態與人格特質也有所不同，最後祝福大家都能順利選擇自己喜歡的上班模式！