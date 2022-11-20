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薪水多少？要加班嗎？網揭「這些」條件影響職場選擇

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 8大職場評估要點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 8大職場評估要點 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

薪水多少？要加班嗎？ 網揭「這些」條件影響職場選擇 圖片來源/unsplash
薪水多少？要加班嗎？ 網揭「這些」條件影響職場選擇 圖片來源/unsplash
【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》與十分好創意本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「職場評估要點」相關話題，帶您了解有關網友關心的8大職場評估要點有哪些。

工作占據人生中的一大部分，許多人在進入新職場之前，經常會仔細評估工作的薪資福利、公司的規模與知名度，以及是否符合個人興趣，另一方面，也有的人在乎辦公室文化、工作型態、是否符合個人職涯發展等等條件。

錢最重要！待遇好不好直接影響職場 選擇大公司還是小公司看個人

觀察近三個月以來針對「職場評估要點」的討論，最多網友在意公司的「待遇與制度」，很多人直言工作就是為了賺錢，因此薪水、年終與績效獎金等等待遇，直接影響職場選擇，有人提到「以前我也覺得能夠做自己喜歡的工作才是真理，但因為薪水不高，加上再有熱忱仍然改變不了它是『工作』」，也有人分享原本公司「年終都少得可憐，要升遷加薪幅度少得可怕，基層26、28K都可以看到」，最後跳槽到其他公司，薪資空間也比較高，制度也較人性。而由於一天24小時之中工作就佔了至少8小時，因此不少網友也重視「辦公環境」，社群討論區中便有人分享自己離職的其中一項原因是「工作環境無提供任何保護措施」。

至於在「公司規模與知名度」部分，討論區「到底是去大公司歷練好，還是小公司溫馨好」一文中，很多人分析大公司與小公司的優劣，有人說「小公司學處事，大公司學制度」、「小公司拼奮鬥，大公司拼宮鬥」，不過也有人認為，不論公司大小，「工作的機緣真的部分運氣，有時老闆好同事不見得好」。

而「主管行事風格」也會使網友考慮是否離開職場，像是「主管情緒控管能力比較差，很常破口大罵批評同事後自己在旁邊生悶氣」、「主管喜怒無常陰晴不定，又是家族企業傳產，相處起來壓力大」等等。另外，「上班工時與加班頻率」也納入網友的考量點，留言就分享工作三個月離職原因，包括「每天不能準時下班，還要看同事們的臉色」，甚至「工作量大，把一個人當兩三人用」，不少人感嘆「台灣職場就這樣沒辦法，沒加班費狂加班的一堆」。

不管是求職或是在職，如何評估職場的優劣總是每個人都會遇到的課題，除了參考網友的建議外，也可以問問身旁親友的意見，並多留意相關法律條文，為自己爭取應有的權利，不讓自己成為血汗勞工！

職場 薪水

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