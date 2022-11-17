考上公職卻買不起房...他嘆對人生迷茫 網反揭「1優勢」：足夠了

不少人都希望擁有一間自己的房子，但台灣房價居高不下，買房成了遙不可及的夢想。對此，就有一名網友疑惑發文表示，現在考上公務員，到底該怎麼面對房價？貼文引發大批網友熱烈討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，月薪若算6萬，一年算16個月，年薪就有將近百萬，如果貸款800萬~1000萬，他月繳38000元+管理費至少支出41000元，這還不包含買車、結婚、育兒等開銷，讓原PO大嘆「公務員考上之後會不會對於人生很迷茫？一輩子領這樣薪水，可能就這樣40、50年，除非住家裡，不然怎存錢？」

貼文一出，網友紛紛回應「高考新進一個月才4萬多耶」、「高考新進人員年薪70萬而已啦」、「公務員怎麼領到16個月的？」、「剛考上公務員沒6萬好嗎」、「我朋友是高考公務員，跟爸媽拿了500萬，給你參考，就是這樣買房的」、「公務員有崇高的社會地位就足夠了」。

還有網友建議，「自願請調，不要待在北市就好了」、「你今天高考上，分發到台北市領一樣的薪水，分發到高雄市領一樣的薪水，分發到屏東花蓮去也是領一樣的薪水，甚至搞不好還有偏遠地區加給，所以到底擠六都是要幹嘛？我當兵是在外島，就看當地的公務員根本閒到長蜘蛛網，300萬在台北市就是個平面車位都不見得買得起的概念，但在鄉鎮地區那就有可能是一套房啊」。