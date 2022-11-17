曾自覺不如台清交出身的同事而感到沮喪⋯台積電前主管分享職場轉念3步驟

摘要 1.職場上長期的負面情緒會影響工作表現，作者分享「IES轉念3步驟」，幫助你排解工作中的鬱悶。 2.遇到挫折時，尋找同溫層不僅能讓你宣洩負面情緒，互相取暖，也可以獲得他們的過來人經驗及實用建議。 3.遇到棘手的難題，會有負面情緒很正常。當下你會手足無措，陷入負面思考。這時你可以先找人說說話，抒發負面情緒。

如果在職場上，遇到一些負面的情緒，一般你都怎麼排解呢？是忍氣吞聲，過幾天就算了；還是會找人大吵一下，宣洩情緒。我曾看過一位朋友，跟主管拍桌子嗆聲：「明天我不幹了！請你另請高明。」

為了不讓負面情緒影響工作，我將分享「IES轉念3步驟」，協助你擺脫負面情緒、建立正向思維和態度的技巧。這個技巧曾幫我度過2次的人生低潮，而且連我身邊的專業工作者，也曾用過類似的方法，而且效果很不錯。

我的「IES轉念3步驟」，依序是：

1.蒐集情報（Information）

2.尋找同溫層（Echo Chamber）

3.擬定對策（Strategy）

接下來，透過2則我的生命故事，幫助大家瞭解如何運用「IES轉念3步驟」。

故事一

幾年前，我被醫生診斷出「青光眼」，而且是中度嚴重。

聽到消息的當下，我很震驚。雖然不了解這個疾病，但大概知道病情如果沒有控制好，不排除未來可能會失明。

當時我意志消沉，「為什麼偏偏是我？」面對中度青光眼這個噩耗，縈繞在我腦中的念頭是：「萬一失明了，我的人生不就完蛋了嗎？」所有我熱愛的工作將停擺，我處在非常消極和負面的情緒，夜裡也哭了好幾回！

遭遇可能會有壞結局的情況時，出現負面情緒很正常。但我知道，不能一味的沉浸在這些負面情緒裡，我還年輕、還有家庭、還有夢想等待我實踐，必須起身做點什麼。尤其還有機會控制病發程度的疾病，把握治療的黃金期非常重要。

所以我上網搜尋「青光眼」，瞭解這個疾病的類型、成因還有中西醫治療方法等相關資訊。

這是IES轉念3步驟的第一步：「蒐集情報」。

瞭解青光眼後，我開始透過一些管道，找到正在接受治療青光眼的病友們。透過他們，我更加瞭解這個疾病對生活的影響，並認知到：如果病情控制得好，我們也有機會像一般人正常生活。

這是IES轉念3步驟的第二步：「尋找同溫層」。

説到「同溫層」，當你遇到擁有相似問題的一群人，他們不僅能提供溫暖、慰藉，還可以互相交流經驗，給你過來人的提醒和實用建議。

再來，是IES轉念3步驟的第三步：「擬定對策」。

綜合「蒐集情報」、「尋找同溫層」2步驟得來的資訊，以及主治醫師的建議，我有多種治療方法可以選擇。評估完治療效果和風險後，我選擇點眼藥水、針灸與改善飲食3種治療方法，並調整工作習慣與日常作息。

也許你現在聽我娓娓道來，有種雲淡風輕的感覺。但事實上，我花了半年至一年的時間，才走出負面情緒。

故事二

我剛畢業就加入台積電，由於同事的表現都十分優秀，讓我覺得自己顯得普通。也因為這樣，我當時認為：這些優秀的同事都來自台、成、清、交等頂尖學府，而我只是私立學校畢業，能力不如他們很正常。

這樣的思維影響我的態度，我變得十分消極、被動。我會盡力完成主管交辦的任務，但僅止於此，因為再如何努力，也比不上優秀的同事們。

這情況持續好一陣子，我開始感到害怕，擔心我因為表現不好被解僱。所以向資深前輩與交情還不錯的同事請教，如何改變這種心態。這是「IES轉念3步驟」的第一步：「蒐集情報」。

前輩和同事聽了我的想法後感到十分訝異，因為他們覺得我的個性樂觀積極、表現也還不錯，有著身段柔軟、善於溝通的優點，很適合當團隊中的潤滑劑；上台簡報時，給大家一種「口條很好、台風很穩」的感覺。

和大家聊完後，讓我的思維被翻轉了！從「我比大家差，做事都不如大家一樣來得又快又好」，變成「我沒有比大家差，我也有我的厲害之處」。思維上的轉變，也影響我的態度，從原本的消極逐漸轉為自信。

僅僅是轉變思維，就有如此效果，我連後面2步驟的「尋找同溫層」和「擬定對策」都沒做呢！

後來隨著思維轉變，我也慢慢發揮出我的強項，讓主管看見。另外，我發現公司有些主管也是私校出身，但是他們可以做到主管，因此成為我學習的榜樣。只要沒有人放棄你，千萬不要自己放棄。

以上2個都是我人生非常低潮的案例。

遇到棘手的難題，會有負面情緒很正常。當下你會手足無措、不知如何是好，陷入負面思考。這時你可以先找人說說話，把負面情緒抒發出來，再按照「IES轉念3步驟」試看看，希望對你有所幫助。

職場是一條漫長的路，負面情緒積壓在體內太久，也會生病，轉個念不要為難自己。記得我以前的同事曾經說過：「快樂是一天，痛苦也是一天，就讓自己每天都快樂吧！」

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