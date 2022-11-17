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公職人員超血汗？天天加班到深夜 網揭1職位根本「功德職缺」

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友指出，社工師經常需要加班到深夜，讓他驚訝問社工師原本就這麼血汗嗎？示意圖／ingimage
有網友指出，社工師經常需要加班到深夜，讓他驚訝問社工師原本就這麼血汗嗎？示意圖／ingimage

公職是許多人眼中的鐵飯碗，近日卻有網友指出公職似乎不如想像中美好，他表示有一位在縣政府擔任社工師的友人，經常加班到晚上9點才下班，許多網友對此直言，社工師本就相當辛苦，願意做的人真的是在積功德。

「是公職太血汗還是社工師太血汗？」一名網友在PTT發文表示，他發現一位在縣政府當社工師的朋友經常加班到晚上8、9點，最晚的一次甚至到晚上11時40分左右才下班，讓他甚感吃驚。

許多網友紛紛表示社工一職確實相當辛苦，「不是公職血汗，是社工超級血汗」、「我朋友社工師，下班後24小時待命」、「社工就是給佛祖來做的，完美的功德職缺」、「社工真的可憐職業，錢少事多還要接受負面情緒」、「政府人力配置問題，很多單位酬庸，出嘴做事，單位卻缺人」。

也有網友指出，很多公職其實不遑多讓，「前兩年搶打疫苗時，衛生局跟衛生所朋友都加班到凌晨的」、「公職普遍血汗，只有部分職缺爽缺」、「晚上去六都市政府，就知道一堆公職要加班」、「認識年輕公務員就知政府是最大慣老闆」。

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