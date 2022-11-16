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科技業薪資不夠看？ 網友認為「長榮60個月年終」秒贏
長榮海運去年發放年終獎金40個月，豐厚的獎金讓各界上班族羨慕不已，近日也傳出今年長榮有望發放60個月年終獎金，讓從事科技業的網友直呼「科技業寒冬才平均6個月（年終獎金），還不如去長榮工作」。
一名網友在Dcard發文表示，今年長榮預計挑戰發年終60個月，他感嘆「真心覺得去科技業汪星人（科技業輪班人員）還不如挑戰當航海王（海運人員）。長榮3年年資的員工，可以拿到40個月獎金，對比科技業肝操爆加上寒冬時期，平均才發放6個月年終，真的是可悲低薪人」。
對此，有網友透露「你們大概都不知道，這兩年因為疫情海運年終才這麼可怕。3年以前海運沒有一年是不虧錢的，對長榮來說，根本是賠錢貨，想當然他們以前的年終都只有1-2個月，以前還常常沒年終」。
還有網友反駁「科技業的薪資範圍滿大的，如果是IC設計工程師的話，年終6個月的金額也不小了」、「航運業跟科技業比年終？航運業的年終大概只是科技業的零用錢吧！我們科技業薪水主結構都靠季分紅，其中一包應該就抵人家年薪了」。
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