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打造高齡職場！ 勞動部頒獎優良企業

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
示意圖。勞動部16日舉行「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，鼓勵企業提供友善長者的工作環境。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）
示意圖。勞動部16日舉行「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮，鼓勵企業提供友善長者的工作環境。（勞動力發展署雲嘉南分署提供）

為年長者量身打造特定職位！勞動部16日舉行「2022促進中高齡者及高齡者就業績優獎」頒獎典禮。其中，獲獎企業藏壽司特別為了長者開創，把關餐點品質的「品衛員」職位；永芳鐵鍊聘回退休員工擔任技術指導員，傳承經驗；統一超商設立7家樂齡門市，打造友善熟齡場域。

專門給長者的職位

因應少子化及高齡化之人口結構變遷，中高齡勞動力已成為勞動市場重要的人力資源。依勞動部最新統計，中高齡者（45-65歲）勞動參與率達65.55%，高齡者（65歲以上）勞動參與率則為9.57%。此獎項旨在鼓勵企業善用中高齡人力資源，提升企業經營效率，並型塑友善長者的就業環境。

此次共有12家績優企業及非營利組織獲獎，皆可獲得獎金15萬元，還能申請「產業推升型訓練計畫」，最高可補助訓練費200萬元。另外，此次也遴選3名促進中高齡者及高齡者就業有具體實績之從業人員，每人可獲得7萬元獎金。

職場友善不可或缺

得獎單位依據長者特質及需求，進行職務調整或開發，如藏壽司身打造「品衛員」新創職務，盼借重長者處理食材的長才，來把關餐點品質及衛生。永芳鐵鍊以原薪資聘回已退休的高齡員工擔任技術指導，將技術經驗傳承給青年世代。

不僅是提供工作機會，提供各項高齡友善措施也是獲獎的關鍵之一，如群創光電為中高齡員工成立「樂齡發展部」，協助員工進行生涯發展及財務規劃。統一超商已設立7家樂齡門市，透過職務再設計，打造友善熟齡場域。

錸德文教基金會近年來與日本長照發展產業合作，指派高齡員工出國參訓學習照護技術汲取經驗，並聘請職能治療師提供年長員工健康照護諮詢。

專案招募長者任職

此外，遠百企業永和分公司人資課長王莉莉依中高齡特色啟動專案招募計畫，主動分享及推廣事業單位進用中高齡者，鼓勵青銀世代互為導師，也於本次獲得績優人員獎。

勞動部長許銘春說，此次報名件數逾150件，是歷屆最競爭，包括製造業、餐飲業、休閒旅遊業、醫療業、電子業等。

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勞動部 高齡化

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