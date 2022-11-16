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狂寄面試邀約！他問「知名飯店櫃檯很缺人？」 網看薪水秒懂
如果在徵才網站上把自己的履歷設定公開，時不時就會收到公司行號的面試邀約。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為何飯店櫃檯的薪水開31到33K，還是非常缺人？」而貼文曝光後也掀起討論。
一名網友在PTT上以「台北知名飯店櫃檯也這麼缺人？」為題發文，原PO透露找工作這一年多來，偶爾會打開人力銀行看，發現某間飯店數次寄出面試通知。原PO猜測應該是系統自動發送的，不過月薪有31到33K，除了大夜不用輪班，早晚班都需要輪班。
對此，原PO感到相當困惑，飯店櫃檯之所以這麼缺人，是單純因為薪水太低嗎？不然飯店雖要處理很多雜事，但上班同時也可以看到很多形形色色的人，有時還能碰上有趣的事情。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「薪水才31到33K，那缺人很合理啊」、「開62到66K保證不會缺人」、「服務業低薪又辛苦，所以流動率高」、「服務業薪水工作不成比例」、「台北、輪班、三萬初，請誰啊？」、「服務業錢少事多」。
也有網友提到，「飯店櫃檯薪水本來就不高，有部分收入要靠叫車之類的回扣，但如果主管都拿走了，或者是被更上面的拿走，那就不好待了」、「疫情的時候都趕走了吧」、「你想太多了，要拿東西給房客不會叫櫃檯人員拿，都是請房務人員協助」。
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