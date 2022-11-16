新鮮人問30k行政職算低薪？ 年薪百萬行政主管曝「賺錢秘訣」

新鮮人求職的第一考量，無非是薪資所得，為了求得高薪工作，許多年輕人會努力考取各種專業證照，日前有位大學剛畢業的職場新鮮人指出，她在學期間放棄實習，畢業後好不容易應徵上3萬元的行政工作，卻被親戚批評「沒前途」，文章一出，吸引了年薪百萬的行政主管回文。

一名女網友在Dcard發文表示，她在學期間沒有工作、實習經驗，畢業後好不容易找到一間新創公司的行政職缺，因為公司才剛成立，很多工作都需要她支援，包含外勤跟美編等內容，一個月的薪水含獎金有3萬1千元左右。

她說明，這份職務未來考到產業相關的證照，薪水會往上加，工作也會更專業化，主管還會請其他助理來分擔基本工作，每年也會按照能力調薪。此外，主管是頂大碩士畢業，但他也不會有「學歷就是一切」的心態，並告訴原PO「若妳有心想學，我就會栽培妳」，因此她覺得這份工作的發展性高，也可以學到很多東西。

然而，原PO指出，前陣子有親戚來訪，一問到她的工作與薪水後，就開始批評「薪水太低、行政沒有未來，老闆說有發展性是騙人的，建議直接考高普考」，讓她信心大受打擊，儘管家人與男友安慰她「相信自己的選擇就好」，但她仍疑惑表示「我有點動搖了，真的是我把未來想得太簡單嗎？」

對此，有一名年薪150萬的行政主管回應「薪水是和你的專業能力成正比的， 有能力真的不怕找不到高薪工作。如果你目前還停留在追尋齊頭式的薪級，那我建議你先以加強個人本職學能為重點。再來，行政工作不一定都是低薪或沒有未來，只是你還沒機會和能力坐上主管職。行政職到一定的位階是很有工作成就感的，因為你做的每一個決定與建議，都會影響到公司的發展與組織氛圍」。

不過也有網友直言「以行政類工作的頂標（3年以上工作經驗）大概是月薪4萬+年終1至3個月，往後不管你累積多少資歷或證照，只要繼續待在『行政類』的職位，不管換到哪一間公司，薪資最多就是這樣」。