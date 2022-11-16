快訊

尾牙爆群聚30多人確診？ 莊人祥：不再對公司做疫調

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新鮮人問30k行政職算低薪？ 年薪百萬行政主管曝「賺錢秘訣」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇問「30k行政職薪水很低嗎？」吸引到年薪百萬的行政主管回文。新台幣示意圖／路透
一名網友好奇問「30k行政職薪水很低嗎？」吸引到年薪百萬的行政主管回文。新台幣示意圖／路透

新鮮人求職的第一考量，無非是薪資所得，為了求得高薪工作，許多年輕人會努力考取各種專業證照，日前有位大學剛畢業的職場新鮮人指出，她在學期間放棄實習，畢業後好不容易應徵上3萬元的行政工作，卻被親戚批評「沒前途」，文章一出，吸引了年薪百萬的行政主管回文。

一名女網友在Dcard發文表示，她在學期間沒有工作、實習經驗，畢業後好不容易找到一間新創公司的行政職缺，因為公司才剛成立，很多工作都需要她支援，包含外勤跟美編等內容，一個月的薪水含獎金有3萬1千元左右。

她說明，這份職務未來考到產業相關的證照，薪水會往上加，工作也會更專業化，主管還會請其他助理來分擔基本工作，每年也會按照能力調薪。此外，主管是頂大碩士畢業，但他也不會有「學歷就是一切」的心態，並告訴原PO「若妳有心想學，我就會栽培妳」，因此她覺得這份工作的發展性高，也可以學到很多東西。

然而，原PO指出，前陣子有親戚來訪，一問到她的工作與薪水後，就開始批評「薪水太低、行政沒有未來，老闆說有發展性是騙人的，建議直接考高普考」，讓她信心大受打擊，儘管家人與男友安慰她「相信自己的選擇就好」，但她仍疑惑表示「我有點動搖了，真的是我把未來想得太簡單嗎？」

對此，有一名年薪150萬的行政主管回應「薪水是和你的專業能力成正比的， 有能力真的不怕找不到高薪工作。如果你目前還停留在追尋齊頭式的薪級，那我建議你先以加強個人本職學能為重點。再來，行政工作不一定都是低薪或沒有未來，只是你還沒機會和能力坐上主管職。行政職到一定的位階是很有工作成就感的，因為你做的每一個決定與建議，都會影響到公司的發展與組織氛圍」。

不過也有網友直言「以行政類工作的頂標（3年以上工作經驗）大概是月薪4萬+年終1至3個月，往後不管你累積多少資歷或證照，只要繼續待在『行政類』的職位，不管換到哪一間公司，薪資最多就是這樣」。

薪水 新鮮人 Dcard

延伸閱讀

國小女生上學穿這套...網曝「兒童界愛馬仕」要價近2萬：同儕壓力

爽到發感謝狀？她謝董大爺幫趕毒姑捐香油3千 網笑炸：進香團開一波

糖果、紙巾分不清 不識韓文誤食鬧笑話 網群讚：過夜好物

他問「小時候一班破50人來+1」 網淚憶：還有上下午分開上學

相關新聞

看不順眼的員工「像垃圾扔掉」就對了？馬斯克式管理會改寫MBA教材嗎？

管理學者紛紛指出，馬斯克鐵腕、直覺式、「什麼都發上網」的管理作風，與過往成功的企業領導者相悖。

科技業薪資不夠看？ 網友認為「長榮60個月年終」秒贏

長榮海運去年發放年終獎金40個月，豐厚的獎金讓各界上班族羨慕不已，近日也傳出今年長榮有望發放60個月年終獎金，讓從事科技業的網友直呼「科技業寒冬才平均6個月（年終獎金），還不如去長榮工作」。

新鮮人問30k行政職算低薪？ 年薪百萬行政主管曝「賺錢秘訣」

新鮮人求職的第一考量，無非是薪資所得，為了求得高薪工作，許多年輕人會努力考取各種專業證照，日前有位大學剛畢業的職場新鮮人指出，她在學期間放棄實習，畢業後好不容易應徵上3萬元的行政工作，卻被親戚批評「沒前途」，文章一出，吸引了年薪百萬的行政主管回文。

狂寄面試邀約！他問「知名飯店櫃檯很缺人？」 網看薪水秒懂

如果在徵才網站上把自己的履歷設定公開，時不時就會收到公司行號的面試邀約。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「為何飯店櫃檯的薪水開31到33K，還是非常缺人？」而貼文曝光後也掀起討論。

為何努力？一個人的累也需要被理解 吳慷仁40歲和自己和解：接受「我」不好不壞的一切

演員吳慷仁近期不斷挑戰各種角色，從林森北路酒店的媽媽桑到近期在Netflix火紅的台劇《她和她的她》中變態渣男讓大家恨得牙癢癢，即將過40歲生日的吳慷仁，11/14晚間在臉書分享近期的心路歷程，坦言曾經有過為何要如此「加油」、「努力」的感覺，不過也向大家打包票「最近不會再演壞人了啦」！

前景媲美科技業！這些企業留住人才 靠全球化、數位化發展

image source：pixabay文／陳羿郿大部分上班族每天有長達8小時待在公司，堅守自己的工作崗位並付出心力，就是希望付出努力後，能獲得滿意的薪資報酬。 據104 玩數據調查夢幻企業特質，66

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。