前景媲美科技業！這些企業留住人才 靠全球化、數位化發展

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文／陳羿郿

大部分上班族每天有長達8小時待在公司，堅守自己的工作崗位並付出心力，就是希望付出努力後，能獲得滿意的薪資報酬。 據104 玩數據調查夢幻企業特質，66.2%受訪者最青睞「願和員工共享獲利」居冠，由此可見，慷慨的獎金、高分紅的福利，幾乎是大家工作動力的來源。

尤其每當有「護國神山」之稱的台積電釋出員工分紅的消息，往往引發高度關注和討論，但除了科技業，想要獲得好福利爭取高薪水、高獎金，還能選擇什麼具前景的產業？



上班族最想進的「理想公司」

根據1111人力銀行調查發現，上班族會優先考慮進入的企業，通常具備條件有：70.0%的人期待「每年調薪」、57.5%「豐厚年終獎金」以及35.7%「享有分紅/配股」。

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，看到「理想企業」的關鍵字有薪資、成長、發展、永續、前景等。可見除了薪資、福利等「職場硬條件」，求職或轉職前，產業前景佳的企業也是大家的首選，如半導體、金融業、電子商務、生技醫療、AI、5G等產業，另外，生技產業也頗具潛力，獎金福利甚至不亞於科技業！

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

高分紅、高獎金行業有哪些？

一、生技業：DR.WU

DR.WU（達爾膚生醫科技）由有醫學美容之父稱號、台大皮膚科教授吳英俊及其長子吳奕叡於2003年創立，2016年成為台灣首家上櫃的醫美保養品牌。近年來也跨足美容保健營養品，還創立更頂級的醫美品牌re’dermx瑞德膚，屢被國際投資人評為前景良好公司。

2021年受疫情影響，許多企業的薪酬皆難以維持以前水平，DR.WU表現卻格外優異，員工薪資加獎金平均達17.5個月以上，績效表現優良員工更提供額外獎勵，獎金月份媲美科技業；即使今年下半年美妝景氣仍蕭條，卻一口氣提供8∼12%的調薪幅度，遠高於產業平均，讓不少人想到DR.WU求職、面試。

另外，公司也祭出豐厚福利吸引求職者，像是員工享有自家產品的免費試用優先權，每年更提供價值超過數萬元的保養品免費使用。公司還常備免費咖啡、牛奶及休閒零食自由取用；每週兩天請專人到公司提供按摩服務、還有每年多元活潑的全員福利活動，以及海外員工旅遊、優於勞基法的休假，讓大家辛勤工作之餘，也感受到身心受到照顧。

DR.WU之所以受到多方肯定，在於強勁的產品力，率先提出「微診保養」概念，以高效能、低敏感的專業保養品，橫掃各大美妝評鑑大賞。不但獲得消費者支持，也有多位明星、各國網紅推薦，如大S的《美容大王》自主推薦、日本超紅女模瀧澤凱倫、泰國百萬網紅部落客Lynette等都曾特別介紹。品牌也常邀請一線大牌藝人擔任代言人，如吳慷仁、趙又廷等，都曾引起極大迴響。目前海外銷售據點已遍及加拿大、美國及亞洲各國，在香港和新馬地區的業績更是連年成長，尤以日本市場表現最為突出，成長幅度更是高達三位數。

image source：DR.WU官網

二、金融業：中信金

金融業薪資過去一向被視為「金飯碗」，其中，中信金（2891）向來是員工薪資福利排名前面的金控，2021年急起直追，薪資獎酬增多21.1%，從平均157萬元大幅提升至超過190萬元，福利費用也顯著增加，拿下金控第二名高位。

另外，隨著時代的快速變化、科技及法規的改變，人才培育也加速數位轉型的步伐，中信金控積極提高員工的數位意識與能力，透過學習平台升級，開發多媒體方式應用於各類教學，讓員工能夠將所學即時運用於工作實務。

三、科技業：ASUS華碩



華碩在全球有超過一萬名員工，而為吸引優秀人才，除平均年薪14個月外，一年另有2次績效獎金發放，2021年尾牙，每位員工除了原有年終和獎金，還額外加發兩到三個月的年終獎金。

另外，凡是員工所需要的資源，華碩也盡可能提供，像是線上課程、語言學習、在職進修補助等，市面上的所有中、英文雜誌，都可免費閱讀，且不限於同仁本身，子女表現優異，亦可獲得獎助學金。

在硬體設施方面，華碩在關渡總部共有2座大樓，各有一整層樓的運動休閒中心，內含健身房、游泳池、SPA、瑜珈韻律教室等設施，除休閒娛樂外，員工餐廳也是一整層樓，內有摩斯漢堡、星巴克等知名店家進駐，不僅照顧日常生活，也重視個人職涯發展。

image source：FB/ASUS Careers

四、房仲業：信義房屋



信義房屋在徵才上，提供優於一般新鮮人的底薪，前6個月月薪保證5萬元；通過試用期後，薪資為底薪加獎金，績效獎金總額無上限，在前六個月獲得新秀獎的同仁，也享有出國機會。

信義房屋還規劃近百堂教育訓練、外訓及購書等補助；疫情嚴峻下，為第一線房仲業務開發許多數位工具，如AI智能配案等，無論房仲業務或買賣雙方，都能更有效、更精準互動。

image source：FB/信義房屋

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年10月18日至2022年10月17日。