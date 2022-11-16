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站在沒人願意站出來的地方

聯合新聞網／ 104BeAGiver掌聲
瑩真律師。照片提供：104掌聲
瑩真律師。照片提供：104掌聲

賴瑩真和一般律師一樣，看法條、寫狀紙，穿律師袍在法庭上為當事人辯護；她也和其他律師不一樣，發覺大眾缺乏法治教育，從自己愛看的Youtube切入，斜槓經營34萬粉絲訂閱的「瑩真律師」頻道，用著淺顯易懂的口吻解析熱門時事案件背後的法律觀點。她自掏腰包、連賠了兩年，被同業譏笑「不務正業」也不在乎，堅持用自己的方式，讓民眾輕鬆跨進法界知識門檻。被法律耽誤的Youtuber，一股傻勁，做就對了。

站在沒人願意站出來的地方| 104掌聲

「大家好，我是瑩真律師。」總是在Youtube節目一開頭，就以親切口吻拉近距離，她是執業20年的律師賴瑩真，也是一名Youtuber，經營34萬訂閱數的Youtube頻道「瑩真律師」，希望讓民眾從時事經驗中，提升法治教育。

她曾經幫死刑犯辯護，也曾處理家族爭產、經營權爭奪、土地糾紛……等案件，更多時候，她接手家事訴訟，處理家暴案。負面影響接踵而來，開庭時受到辱罵，開庭結束還要注意人身安全，避免遭受不理性攻擊。近年，她還去學拳擊，除了健身、更是保護自己。

成為新手律師的前三年，她仍學不會調適情緒。為死刑犯辯護時，她站在受害者家屬的對立面，理性上知道再怎麼十惡不赦的人，都有法律上的正當權益；但感性上，她卻難以直視被害家屬的眼神。從小資優的她感到無力，直想逃離這困境。

有一次，案主抱著她說「謝謝妳」，流淚感謝她的陪伴與盡力。被認同的當下，賴瑩真才開始肯定自己，「超有成就感！」從難以抽離情緒漩渦，到懂得冷靜面對，法律這條路，她走了20年。

學運讓她跳離社畜化人生　原來所學可助人

律師當得好好的，為何斜槓當起Youtuber？由於父親對法律工作偏愛，硬逼賴瑩真讀法律系，但她真的成為律師之後，卻覺得自己的未來被困住了。「這真是我要的嗎？」才起步就面臨瓶頸，她不斷質疑自己，甚至覺得委屈，心中小劇場頻頻拉扯。

2014年一場「太陽花學運」，扭轉了她對律師工作的看法。她因為加入了司改會義務律師團、協助學運學生，才驚覺原來自己能幫助人。「我竟然能用所學，對社會貢獻。」轉念之後，她投入司改會，盡一己之力做出改變。

從認知落差 找藍海切點

網路上一片負面留言：「這個人怎麼沒判死刑？」、「又是恐龍法官！」努力中的法制改革，為何無法讓民眾有感？賴瑩真看到認知鴻溝，思考切入點，「法律圈改革制度從大方向，但民眾覺得不痛不癢、跟我有什麼關係！」腦筋動得快的她，想到自己喜愛的「阿滴英文」頻道，用淺顯易懂的方式傳達知識。「既然沒人做，就做法治教育吧！」

她愛看Youtube，每天能刷網3、4個小時，但作為觀眾和作為創作者，有很大落差。賴瑩真從民眾常遇到的問題著手，如著作權爭議、車禍案件、離婚案件、存證信函怎麼寫…等內容，卻沒有觀眾要看。「大家覺得遇到了再知道，也不遲。」原來，法律人和民眾的想法不對頻，往往民眾只想要一個答案，而法律術語如同天書，沒興趣！

換位思考找共鳴

法律思維的賴瑩真一開始找不到觀眾共鳴，「第一年一支影片超過100次觀看數，我就很開心了！」同業律師等著看她出醜，「這個律師不務正業，看吧！」但她不服輸，頻道前兩年都處於賠錢狀態，沒收入、沒業配，她自掏腰包拍片、委外剪接，還聘用法律助理，工作辛苦到連助理都放棄，離職去考律師資格。但賴瑩真仍舊苦撐！她如何走出這困境？

【本文未完，由104掌聲授權提供，更多精彩內容請見本文由104掌聲

律師 太陽花學運

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