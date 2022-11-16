象總王冠翔的配速哲學

穿上跑鞋，他曾是台灣最快完成世界六大馬拉松的業餘跑者，跑步圈稱他「象總」、「最速總經理」；脫下跑鞋，他也是電通集團安浦菲兼電通智能中心總經理，帶領超過50人團隊。然而，起跑不是為了健康，而是朋友拉他走出喪母之痛的繩索。沒想到，不只跑離了情緒漩渦，更跑出了熱情，開始透過運動做公益。勇敢直面人生黑暗期，王冠翔回首過往，只想說：「去你的！人生谷底。」

跑出谷底，象總王冠翔的人生新配速 | 104掌聲

跑步圈有名的象總王冠翔，是電通集團安浦菲兼電通智能中心總經理。他曾創下台灣最快完成世界六大馬拉松業餘跑者的紀錄，還和知名體育主播田鴻魁搭擋主持Podcast節目《跑步不要聽》；不只自己跑，也帶人一起跑，現在更創立「國手匯」，為運動選手找資源。

然而，你很難想像，現在看來正能量滿點、笑意盈盈的王冠翔，也有一段兒時居無定所、家境困窘的時期。父母曾經只能睡在公園，而王冠翔寄人籬下，常被親友罵：「你那無愛轉去你厝！」為了貼補家計，王冠翔撿垃圾、擺地攤、打零工，嚐盡人情冷暖。「學會看人臉色，知道如何趨吉避凶！」提早體驗人生百態，卻也磨練出堅強的樂觀心志。他笑說，年輕時已經把人生縮影走了一回。

長大後，原以為苦盡甘來，卻沒想到母親突然罹癌，短短一個月就離世，壯年的他，掉入了比窮困還難以翻身的黑洞。「從小的希望，就是讓父母驕傲，失去努力的目標，我不知道為何而戰。」兩年的日子，王冠翔如同沒有靈魂的稻草人，上班、下班、回家，面無表情，工作只是演戲。他沉淪在低潮漩渦中，爬也爬不出來。

運動，讓自己重新設定目標

「某天抬頭一看，爸爸竟滿頭白髮。」耽溺在自己情緒中的王冠翔，驚覺父親雖在身旁，卻已快速衰老。不想讓家人被自己拖垮，他決定跨出那一步。換工作、轉換環境是一種努力，運動也是。

好友主動揪他參加鐵人三項，還幫他報名了泳渡日月潭活動。哪知王冠翔根本是個旱鴨子，生命頓時受到了威脅！不服輸的他開始學游泳，泳池裡，連陌生長輩都忍不住笑他：「肖年欸，我以為你漢草袂賣，那泅阿慢！」三個月的時間，他練習了整整五十次，就這樣從旱鴨子，變身水中健將，一舉達成泳渡日月潭的挑戰。

運動，讓王冠翔脫離行屍走肉的生活，成為更穩定的人，甚至有了更高的目標。

跑步，就是「見自己」

穿上跑鞋，對王冠翔來說，是「抒壓」，是「解脫」。跑步時，可以遁入空白之中，與自己對話，讓自己省思，誠實面對弱點，想辦法調整。

此外，王冠翔還將馬拉松的收穫，運用在工作上。馬拉松跑者都知道，路程有上坡，就會有下坡，跑者要理解賽道、評估自身體能，還要懂得規劃與配速，才能順利跑回終點。工作不也是如此？王冠翔運用「配速」概念，提前模擬可能遇到的狀況，當專案出現困難，就知道該如何帶領團隊排解。

馬拉松賽事，事前練習往往長達5個月。王冠翔通常凌晨5點起床，實踐規律的課表，接著再迎向一日緊湊的行程。大量穩定的練習，不僅是為了賽事，更強化了他的體能與心智，讓他足以應付高強度的工作量。

能在3小時內跑完全馬的王冠翔，練跑初期，可是血淚斑斑。「跑到小腿、大腿抽筋，真的很想放棄，忍不住掉淚心想，我為何要在這裡？」

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