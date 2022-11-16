40歲離開穩定工作的台積電，傻了嗎？

「離職那天，辦完所有手續，我自己一個人到地下室『最後巡禮』！摸摸眼前這些廢水處理與水回收系統，和他們說謝謝！這些系統從無到有，都是我兄弟，感激他們讓我學到很多，感謝他們讓我成長。」前台積電主任工程師謝文彬，帶著台積電七年涵養自行創業，「想靠自己創造更多價值」，理性精準的工程師難得激動哽咽。

傻子才要離開台積電？！他想靠自己，影響更多人 | 104掌聲

為養身，離開台積電

謝文彬在2020年之前，他是台積電竹科廠和中科廠的主任工程師，負責廢水處理與水回收。

「好可惜喔！你確定？大家都想進去台積電，怎麼你想離職？」、「台積電這麼穩定，每上下班，薪水又高，分紅又多，成長又快，只要傻子才要離開台積電啦！」謝文彬決定離職，家人和師長難以置信，說想調養身體，也思考怎麼走回創新研發的道路，才獲得家人和師長的諒解。

「我年紀也大了，快四十歲，只要一輪班，胃就不行。」胃潰瘍是謝文彬多年宿疾，偏偏輪班又是工程師的日常。「幾週就會輪到假日班，不然就是大夜或中班，一定要輪啊！因為製程、設備、廠務全部都24小時進行，廢水處理與水回收又是環環相扣，你要顧好自己的系統，也要顧好別人的系統。你看，大家都24小時不休息了，晶片還是不夠！」

胃，讓謝文彬不敢冒犯。「我的命真的是撿回來的！」謝文彬18歲從鬼門關走回來。當時他胃穿孔出血，被醫院誤診為盲腸炎，一天開了兩次刀，開刀前，又因為注射藥物過敏而無法呼吸，他看到小時候的自己像電影般一幕幕倒帶，他還向父母說「辛苦了！有我這小孩」。擠出剩下的力氣拉住父親的手，他從頻死中醒來。

二十年後，謝文彬顧命保身，「時候到了！」他決定離開眼前這座護國神山。

聽到內心呼喚，傻子工程師AI創業

除了身體出狀況，謝文彬感受「內心呼喚你去做一些你想做的事！」他在2021年成立「臥龍智慧環境」，寫入程式，透過AI人工智慧的sensor精準感應水質，提升投放藥劑的精準度，改善「誤警報」反覆檢查的人力，可運用在製程、改善工業廢水、以及水產養殖業等。

104掌聲團隊訪問他的那一天，剛好是他創業滿一週年的日子。「真的只有傻子才會離開台積電去創業。其實創業的人，就是一股傻勁，你會覺得你想要多做一些事情，至於成不成功？會不會有好結果？事在人為，但我一定盡全力。」

謝文彬校長兼撞鐘，既是創辦人、又是執行長，要簡報、要行銷、要開展業務、更要四處籌資，公司目前有3、4位員工；公司網頁，滿是他過去參加各種競賽的成績，也介紹他的產業技術和知識。才滿週歲的創業嬰兒，談不上單飛的成績，很忙，但很快樂！才剛起步，走在自己想要的那條創新研發之路，一切掌控都靠自己，完全不靠巨型金鐘罩，不在金鐘罩裡做著例行的系統維修操作。

技職生，加油

謝文彬早年半工半讀，晚上在私立弘光科大讀環境與安全衛生工程系，白天在父親的電鍍工廠上班。曾有環保局人員到父親的電鍍廠稽查放流水質，因此開啟他投入環境工程領域的創新研發。

私立技職，從沒限制謝文彬的職涯，夜二專擋不了他對創新研發的追求。「你一定是不會念書才去讀高職啦！」謝文彬怎麼想？

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