他們用壓力逗聽粉笑|台灣通勤第一品牌 李毅誠、張家倫

戴上耳機「鮮蝦挺」，這是《台灣通勤第一品牌》（以下簡稱《台通》）粉絲口頭禪。搭上聲音經濟的《台通》製作人李毅誠，起心動念是2020年疫情自己的便當店難經營，看上用麥克風就能表達意見，和夥伴張家倫共同主持Podcast，是Spotify 2021台灣最受歡迎Podcast第四名，也是Apple排行榜的常勝軍。「沒有壓力，做不出好節目！」

沒有壓力，做不出好節目！ | 104掌聲

李毅誠（逞誠），《台通》創辦人及主持人，中央中文系畢業。張家倫（家倫），《台通》共同主持人，台大戲劇系畢業。何勁旻（何ㄟ）是第三位主持人。

他們從2020年投入podcast節目製作，陪伴通勤族，20集之後，第一筆業配金進帳，內容變現，聊天生財！儘管2022年各家podcast爭鳴，國際新聞、股市、繪本、親子各類議題，知名藝人吳淡如、唐綺陽等大咖也加入藍海戰，《台通》在上萬個中文節目中，節目至今已超過200集，排名依然遙遙領先。

用壓力 逗聽粉笑

「現在你叫得出名號的各種創作者，壓力都很大。」李毅誠一語道出製作內容的真實。《台通》內容從社會、文化、政治、生活、到教育議題，訪談過外交部長吳釗燮、名歌手陳珊妮、非營利組織紅鼻子醫師等；閒聊笑看人生百態，一個議題，由三位主持人各自分享，讓節目生活化。

聽粉說，李毅誠、張家倫什麼都能聊，也能跟上時事話題，口吻白話、紓壓又有梗，尤其是李毅誠的誇張笑聲，戴著耳機也會跟著大笑。

超過200集，每周更新兩集，壓力不小！曾經一集一錄9小時，輪廓有了、卻結不了尾，無法成為上架節目，最終fail，過程一樣要榨出汁。李毅誠說：「不覺得做白工，只要還有對話的熱情，就能逼出各自的回應。」

「第1集的李毅誠，看到第157集的李毅誠應該會怕！」李毅誠respect笑說，這樣的議題竟然也能聊！李毅誠從日常生活中補經驗，剛有新生兒的他，孩子也是一種生活經驗的補給。戲劇系畢業的張家倫，從各種作品中擷取靈感。

超出觀眾預期 就是好節目

《台通》不過就是尬聊，為什麼能攻佔耳朵經濟？李毅誠發想議題，也和張家倫、何勁旻接球對答，聊的過程中，難免三人意見相左，各抒己見，這也帶領聽眾思考議題或對話的可能。

李毅誠覺得，討論的核心「要比聽眾預期多一點點」，開頭可以不明確，但結尾要明確。舉例，如果討論行車糾紛，除了一般想得到的吵架，還有沒有其他可能性？『一下車，就下跪道歉，也是一種方式啊！』每個人多貢獻一些論點，就能比聽眾預期多一些。」

Podcast紅海廝殺，李毅誠不想讓鮮蝦挺聽粉被訕笑「唉唷！你還在聽《台通》喔，笑死人！」他們把業配商品包裝成故事，讓主持人用自己的口吻接球對答，把內容變有趣，反而讓聽眾乖乖買單聽完。題材或許是重點，但不是唯一！節目超過200集了，李毅誠覺得主持人善聊、輕鬆、搞笑的特質，更能吸粉。

節目紅了！責任多了！

「以前可以很自然地拿理工男當話題、開玩笑，現在要多想一下，這話題會不會傷害人？若是，還要講嗎？」李毅誠還在拿捏趣味圓滑和社會責任。「曾有聽眾來信，喜歡《台通》，但不喜歡李毅誠一直提張家倫是外省人。」on麥前，朋友什麼都能聊；on麥後，節目必須更小心。

也因此，《台通》從Podcast節目的單向輸出，聽眾只聞其聲、不見其人，延伸到FB、IG的社群雙向互動，三位主持人搞笑拍照，和聽粉互動，再從聽粉的回饋中，優化節目製作。

曾有聽粉聽了《台通》訪問導演黃信堯之後留言，「堯哥，一開始這麼ㄍㄧㄥ喔。」李毅誠覺得自責，「如果要做一個跟別人不一樣的訪談，事前準備不能少。」

文科不廢！廢在有沒有好好讀

李毅誠和張家倫都是文科生。兩人一路以來，各自打工、開便當店、或當戶外服飾用品店員等。兩人覺得低薪和大學念什麼沒關，但和有沒有認真念有關！

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