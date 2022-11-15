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面試官總愛「身家調查」？ 網友爆氣：最痛恨這題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己被面試官問到的「怪問題」，引發不少人共鳴，其中最讓網友討厭的問題是「感情狀況」。 示意圖／ingimage
一名網友分享自己被面試官問到的「怪問題」，引發不少人共鳴，其中最讓網友討厭的問題是「感情狀況」。 示意圖／ingimage

社會新鮮人在找工作時，常常會接到不同職位的面試邀請，不過有網友指出，朋友面試時被問到「性向」，讓人感覺非常沒有禮貌，原PO疑惑「會問這種沒禮貌問題的主管，是不是很奇怪的公司？」對此，多數人最痛恨被問到1問題。

一名網友在PTT發文表示，前幾天跟同學聚餐時，朋友說他被面試官問到「性向」，讓人感覺不舒服，原PO指出「我自己只有被問過是否有另一半、星座等問題，通常會問這種問題的主管，是不是代表公司怪怪的？」

文章曝光後，網友一致認為最討厭被問「感情問題」，指出「我最恨被問結婚了沒？有沒有男友？有沒有打算成家？我主管這樣問求職者，我在旁邊聽都覺得好丟臉，這種問題在國外問求職者，早就會被檢舉。後來那些有小孩的求職者都被刷掉」、「我也被問過結婚了沒？是否有結婚打算？主管直接告訴求職者『我們不想聘用來了就請產假的人』，結果面試單位還是政府機關」、「我還被問過父母婚姻狀況」。

底下也有人分享「我被問過你朋友很多嗎？最好的朋友是誰？」、「我還被問過晚上有沒有空」、「我也被問為什麼想來工作？因為我缺錢啊」、「我被老闆問過有沒有整形」、「每次問問題都像在身家調查，被問有沒有房貸、車貸，說沒有房貸還要問是不是租房，房子是不是自己的？有幾個兄弟姊妹？」、「我還被問過為何兩個小孩姓氏不一樣，關他們什麼事？」、「被問有沒有確診過？有沒有打高端？」、「我被主管要求站起來轉一圈看看身材，整個滿頭問號」。

面試 求職

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