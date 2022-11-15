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保全上班爽領50k只要求1條件 網狂讚：爽缺！

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，朋友擔任保全職務，一個月領50k，羨煞眾人。（示意圖）圖片來源／ingimage
一名網友分享，朋友擔任保全職務，一個月領50k，羨煞眾人。（示意圖）圖片來源／ingimage

許多上班族夢寐以求的工作是「錢多、事少、離家近」，日前有位網友分享，朋友在港口擔任保全，一個月休假7天，工時12小時，薪水有5萬元，唯一要求是精通英文，他好奇「這樣的條件給5萬算不錯嗎？」

一名網友在PTT分享，朋友在港口擔任保全，職位要求精熟英文，工時12小時，但是工作完全沒有壓力，可以無腦上班，上班不用打報告，也不用結算每個月的KPI，一個月休假7天，薪水有5萬元，讓他疑惑表示「這工作月薪5萬元算不錯嗎？保全也可以收入5萬？」

對此，許多人大讚「這是好工作」、「要珍惜這種工作，如果能做很久，那真的不錯」、「如果上班不忙，還能做自己的事，就真的很爽」、「上班12小時但涼涼的，很好啊」、「每天輕鬆12小時賺5萬，已經是爽缺了吧」，但也有人認為「沒技術的工作，做到老還是5萬元，一輩子就這麼過了」、「港口警察應該更好吧」、「用時間換金錢，很多人是做不下去的」。

保全 薪水

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