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餐飲業抱怨請不到員工 網批評：活該！老闆只願給香蕉薪水

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網路文章抱怨餐飲業招人不易，但網友認為是「老闆們開香蕉薪水來請人」的問題。示意圖／ingimage
許多網路文章抱怨餐飲業招人不易，但網友認為是「老闆們開香蕉薪水來請人」的問題。示意圖／ingimage

年輕人薪資隨著產業類別的差異，會有不同程度的增長，不過日前有網友抨擊「餐飲業毛利率高，卻不願意開高薪徵人」，事後再來抱怨「找不到正職員工」，讓他感嘆「老闆們拿香蕉薪水，要別人做高勞力又沒前途的職業」。

一名網友在Dcard發文表示，網路上很多文章都是「餐飲業者抱怨找不到員工」，他分享各項不合理工作，例如「月休6天、晚上上班，薪水只有2萬6千元，也不知道有沒有勞健保」、「只給2萬5千元的房務員」、「沒有給薪水的人資實習生」。

原PO無奈表示「我真的很想問這些老闆，如果換你自己或你的孩子去領這種香蕉薪水，做這種高勞力、沒『錢』途的職業，你們真的會去嗎？然後老闆們不看看自己手中的香蕉薪水，抱怨沒人來做，卻只想引進廉價的外勞來幫忙工作，餐飲的毛利都這麼高了，還只想要壓榨勞工跟宰顧客，如果你們把你們獲利的10%拿來給薪水，還會害怕找不到人？」

對此，有網友分享「我媽媽在台南開小吃店，正職員工月休6天，薪水有4萬4千元，雖然算不上高，但在服務業來說還算可以。很多老闆只想壓低薪資，再來抱怨請不到員工，我只能說活該」、「這就是為什麼我和朋友都是觀光、餐旅科系畢業，但都不想做本科系工作的原因。去應徵別的工作，都會被面試官問為何不從事本科系相關？你們不看看現在餐飲業都什麼薪水」。

薪水 餐飲業

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