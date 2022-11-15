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他為夢想到殯儀館「洗屍體」3年多 成功原則：去執行且不半途而廢

聯合新聞網／ 菲女狼
嘉義市立殯儀館（示意圖）。記者李宗祐／攝影
嘉義市立殯儀館（示意圖）。記者李宗祐／攝影

他為了夢想去殯儀館洗屍體，你呢？願意為夢想付出多少？

我們業界有一個前輩，年紀實則跟我差不多，之所以稱他為前輩，除了入行比我早之外，他的本事與成就遠遠在我之上。

他操刀的品牌，幾乎都叫好又叫座，而且多半是在他手上從默默無名到功成名遂，並非坐收漁利那種。

他任職公司的市值與在他任職期間大幅往上攀升，公司排名更是往上躍進了一個名次。

有一次，我回C大協助論文指導教授跟學生分享公關行銷實務，不經意聊起此人時，才知道這位業界前輩，在C大就讀時就是學校的傳奇人物。

前輩計劃C大畢業後出國深造，奈何家裡的經援有限，他必須靠自己籌措部分出國經費。

但是出國唸個研究所，二年花費動輒上百萬，一般上班族花個四、五年也存不到上百萬，更何況是一個半工半讀的學生，這錢哪有那麼容易賺。

為了實現出國留學的夢想，他去了一個我們想都想不到的地方打工：殯儀館洗屍體，而且一做就是三年多，後來也如他所願的出國唸書，然後成就了他今天的成就

我綜觀了這前輩的成功模式不外乎以下三大原則，

一、目標明確：

這種人要做什麼事情，都有一個清楚的目標，知道自己要走到哪裡去，眼睛只看的目的地，不會三心兩意。

這位前輩，為了要籌措出國經費，眼前除了好好念書掌握在校成績之外，在大學時期利用課餘時間賺到最多的錢，變成為他首要的任務。

二、策略清楚：

想要在短時間賺到很多很多錢，當然就不會是去小七或是麥當勞這類學生打工的常見的工作。

不做奸犯科的大前提之下，就要做別人不願意做的，或做別人不敢做，才有可能賺到別人賺不到的；於是，殯儀館就成了他打工的去處

三、執行力強：

雖然這位前輩是個男性，但對一個當時才20出頭的大學生來說，在殯儀館工作説一點都不害怕是騙人。

有很多有利可圖的事情，有些人一開始會興沖沖，但往往會因為若干因素而半途而廢，我想在殯儀館打工這種事應該就是這種。

但這位前輩有超強執行力，他克服了心理的障礙，並持之以恆，這個工一打就是三年多。據說，他不但自己順利出國唸書，還資助了同班清寒同學的畢業旅行經費

這三大原則，聽起來一點又不難，但能夠堅持到底的人又有多少呢？！

他為了夢想去殯儀館洗屍體，你呢？！又願意為了夢想做些什麼？

◎內容已獲 菲女狼 授權，原文出處於此

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