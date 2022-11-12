飯店業喊缺工…勞動部專案推介1569人 業者僅錄用12人

隨著邊境解封，塵封兩年多的飯店旅宿等著迎接國際觀光客，卻面臨缺工問題，頻向政府求援。為此，勞動部自10月13日啟動為期3個月的「觀光暨週邊產業缺工專案協助計畫」，至今推動一個月，已推介1569人，業者卻僅錄用12人，同時透過自行管道招募到64人。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署今於三重綜合體育館舉辦北區觀光產業徵才活動，星級酒店、指標性餐飲業總共65家廠商參與，其中不乏喜來登、老爺、晶華、萬豪、文華東方、大倉久和等知名飯店，薪水幾乎都3萬元起跳，文華東方更開出房務人員3.7萬元的薪資。

不過，飯店業者都提及，現在人力只有疫情前的6、7成左右，疫情海嘯衝擊後，年輕族群紛紛轉往更彈性的外送員等行業，或因擔心疫情發展未明，對於曾被疫情打趴的觀光業怯步，為了攬才，飯店業紛紛拉抬薪資，有飯店一口氣將房務人員薪水多加了7千元，但人還是不好找。

而據統計，在北部3萬元、中南東部2.8萬元的薪資條件下，全台向勞動部提出人力需求的總共有36家業者、職缺642人，但勞動部專案推動至今一個月，總共推介1569人，業者卻只錄用12人，透過其他管道自行招募了64人，總計補實76位，求才利用率僅11.84％。

勞動力發展署就服組組長陳世昌表示，勞動部推介過去的一千多人，其中有8成求職者還卡在等候面試，或面試後等待錄取結果，相對於過去開卡推介後，求職者約莫7天內就能獲得進一步聯繫，這次卻陷入漫長等待，勞動部預計下周召開會議，和業者討論實際運作狀況出了什麼問題。

中華民國旅館商業同業公會全國聯合會理事長洪崇元重申，不是薪水高低的問題，而是台灣勞工沒有意願從事整理房間、洗廁所的房務工作，旅館業缺工至少缺了8年以上。他還講到，以他所經營的旅館為例，一直是勞動部台灣就業通的常客，登刊求才廣告多年，但勞動部推介過來的人永遠都是同一群人，有的只做幾天就消失，或做一、兩天就說做不來，還要求業者開非自願離職書，讓他去領失業給付，「不是我們不用他，是他真的有要待嗎？」

今天參與徵才的洪小姐，是觀光科系的應屆畢業生。她說，同學們都認為飯店工作起薪至少要3萬以上，尤其是餐飲服務生、飯店櫃檯接待人員是輪班制、常需要加班，薪水只有3萬不夠吸引人。