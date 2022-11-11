老闆必看！勞動部編「新手僱主指南」破解艱澀勞動法令

為強化微型企業老闆及新手雇主的勞動法遵與勞工權益知能，勞動部近期製作了「從徵才到解僱都不NG的新手雇主指南」書籍，用淺顯易動的圖說文字解釋艱澀的勞動法規，鎖定常不小心觸法的中小、微型企業雇主，還有新設立事業單位的新手老闆。

勞動部勞動關係司司長王厚偉表示，考量國內多數企業規模仍屬於中小型或微型企業，雇主勞動法遵意識有待加強，勞動部今年完成編製一套的「從徵才到解僱都不NG的新手雇主指南」，總共5冊，將艱澀的勞動法令轉化為淺顯易懂的文字與圖說，增進建構雇主正確勞動法概念，主要鎖定對象是常不小心觸法的中小型及微型企業老闆，以及新設立公司的新手老闆。

王厚偉說，勞動部已提供新手雇主指南給各縣市勞工行政主管機關轉發轄內有違法或法遵訪視的事業單位，以及申請微型創業鳳凰補助的創業雇主、新成立事業單位的雇主與負責人等；同時，也委請業界專家與法律與勞動實務工作者錄製「如何做個稱職好雇主」與六大核心勞動議題線上學習課程，供勞雇雙方隨時觀看。

此外，王厚偉說，近年來已針對不同教育階段學生製作不同教材，例如這次為國小學生製作勞動教育繪本「小兔踏踏上學去」，邀請曾入選波隆納插畫大賽的插畫家阿文繪製，藉由故事主角小兔踏踏遇到的各種職人，帶領閱讀者了解不同職業的重要性及辛苦，目前已將本發送到全國2632所國小、546所圖書館及NGO團體，繪本版權頁置有QRcode，可透過掃描連結取得繪本電子書及有聲書音檔，讓所有小朋友更方便閱讀。