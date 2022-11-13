工作要挑高薪還是生活品質優先？各有優缺點網友難抉擇

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月網友熱議的「高薪VS生活品質」相關話題，帶您了解網友如何看待高薪與生活品質。

人人都想要高薪的工作，然而薪水越高也代表需負的責任越重，有時可能犧牲陪伴家人的時間，或是沒空與朋友聚餐、出遊。相較之下，薪水較低的工作雖然賺的不比高薪多，但有時間運動、社交，生活品質可能也相對較高。這也讓許多網友思考，應該以高薪還是生活品質為求職、選工作時的首要考量？

選高薪先苦後甘存錢快早退休 網在意生活品質有較多閒暇時間還能充實自己

▲高薪VS生活品質 兩派網友熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月以來針對「高薪VS生活品質」的討論，不少網友認為工作的目的是賺錢，並提到選擇高薪工作是因為「存錢特別快」，加上很多人都認同年輕時要先努力工作賺錢，如有網友表示「你現在年輕不拼不多學，老了後悔，所以有機會拿高薪當然做啊」，也有人表示低薪工作薪水少，不知道要工作到什麼時候才能退休，反倒是「高薪才有辦法選擇，有年資後可以跳槽換得工時正常」。而針對高薪工作是否等於沒有生活品質，很多人反駁說道「沒有錢，你哪來生活品質」、「薪水高到一個程度後，才有資格說挑品質」，認為高薪工作是「先苦後甘」，討論區中部分留言就分享「我選年輕時沒品質拼個幾年累積存款，再換成可以兼顧生活品質的工作、拿存款投資」、「身邊領高薪的大家都是拼幾年存一筆錢，然後創業或是進修，沒錢根本寸步難行」。

另一邊選擇「生活品質」的網友則表示，人生稍縱即逝，應該及時行樂，認為「品質重要，不然拼命工作也沒意義」，有人就說「我寧願領低薪，也不要醒著都在工作的生活」。而工作之餘還有時間安排休閒娛樂，也是部分人支持生活品質的原因，不少人就指出「下班後可以去運動，也可以約朋友出來聊天吃飯」，「現在早九晚五不用加班，下班去黃昏市場買點東西運動一下，晚餐自己來，偶爾去酒吧找找朋友」。此外身心狀況也是一大考量點，不少人都認為，最寶貴的財富是健康，「為了工作搞壞身心太不划算」、「把時間跟健康都拿來賺錢，也只是讓自己遺產比別人多而已」，也有過來人分享經驗，提到選擇生活品質後，「雖然月薪沒有七萬，但我自認為身心狀態比我那兩三個在當爆肝工程師的同學好太多了」。

此外，也有網友說，與其多賺錢還不如「趁空檔充實自己，擁有自己的生活」，也可以「利用空閒時間去打造自己的被動收入計畫」，或是「開創副業，不管是接案或投資」等多元管道賺取額外收入。

無論是選擇高薪或是生活品質，都各有其優缺點，工作之餘有時間也可多運動、充實自己，注意自身生理與心理健康！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》