他為賺錢想做2份正職「埋頭工作15小時」 網狂阻止：會死！

有網友想一次「做2份正職」，一路從下午2點半上班，晚間短暫休息後，再奮鬥至隔日早上8點，希望能賺多一點錢，文章引來許多網友關心，表示「會死，不要鬧」。

一名網友在Dcard工作版以「兩份正職工作一天睡4hr會太拼嗎？」為題發文，表示自己想問問看有沒有人有類似經驗。原PO目前有一份正職，月薪31k左右，上班時間是下午14:30-晚上21:30，但總覺得薪水太少，想多存一點，因此想再找一份正職來做。

原PO後續在求職網看到類似小型百貨店在徵大夜正職，月薪約31-32k，大夜時間是00:00-08:00。首份正職工作21:30下班完回去洗個澡整理一下就可以接著上這個00:00的班，大夜08:00下班就睡到中午，吃個午飯就去趕首份正職工作14:30的班，這樣一天等於工作15小時，睡4個小時左右。

原PO表示，雖然知道每個人承受壓力不一樣，但還是想問有沒有人也是「身兼多職」？又是如何調適呢？引來許多網友關心，表示「會死，不要鬧」、「不建議這樣做，你是人，不是機器人，要留點時間給自己休息，除非你的體力很好、不介意生活品質」、「先不說長期下來有可能會導致身體變差，甚至出問題，工作上的表現也會容易因此變糟吧？雖然能理解你想多存一點，但如果弄到身體壞掉，賺來的錢還是會被提早花完，得不償失」。

原PO後續感謝大家關心，說明自己在打這篇文章以前，有一半以上的信心認為自己可以做到，如果剛開始前面留言的人是支持的，可能會下定決心去試試看，直接投履歷，結果「沒想到留言一致不建議……」，原PO因此表示，自己會再努力找尋其它適合、不那麼拼命的兼職。