每次都變調！她坦言工作運超差 網友喊+1：只有加班屎缺的份

「工作運好差！」今（11）日一名女網友在網路上發文，提到自己一開始都會覺得工作還不錯，但每次到了最後都會變調，導致一直處於換工作的狀態，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在Dcard上以「覺得自己的工作運一直以來都很差」為題發文，她表示有時候看到身邊朋友找到涼的工作，又有好薪水跟好同事，就會懷疑自己怎麼沒辦法有這種工作環境。然而，原PO透露畢業後陸續換了幾份工作，可能一開始覺得工作還不錯，但最後都會變調。

原PO坦言常常都是撐不下去就辭職換工作，但每次換工作就有種無限循環的感覺。在貼文的最後，原PO寫道「這幾天在看新的工作，只希望下一份工作不要又是這樣子了，也給正在找工作的大家說聲加油」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我身邊好幾個能力比我差很多的朋友，找到的工作都是涼缺，只有我怎麼找都是加班加到爆的屎缺」、「我也是，之前工作做到後面都會變樣，要找到能久待的工作超難」、「怎麼跟我一樣，換到都被朋友說：妳怎麼又換工作了？但我真的不想啊」。

也有網友提到，「小時候不論是考試或遊戲，我都運氣很差，背的不考、考試失利、B比C多、放棄的科目今年特別簡單，長大後才知道原來我的運氣全用到工作上了」、「我也是行政兼一點財務，涼缺每個月48k，還沒滿一年，也是完成自己的事情就滑手機和發呆」。

最後，有網友提出建議，「一、兩次還可以說是碰巧，每次都選到不適合自己的，那應該去檢視的是妳自己…是能力不足讓妳挑不到更好的工作？面試觀察能力、問答能力不足，讓妳沒辦法篩掉不好的工作環境？還是產業性質、工作性質本身就難以達成？」