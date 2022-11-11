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中年婦嘆就業難！自認沒專長、身體口條不好 網列舉：工作很多

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友認為自己中高齡又沒專長不好就業。示意圖／ingimage
女網友認為自己中高齡又沒專長不好就業。示意圖／ingimage

中年失業或二度就業，依各人情況，有些人若要重新找工作則有一定難度。有女網友因年紀中高齡，加上無特殊專長，認為自己就業困難，因此上網尋求建議，許多熱心網友則根據原PO自身條件，紛紛給出適合就業的方向。

有位女網友在Dcard表示，目前年紀45歲、擔任臨時工，一個月薪水約1萬左右，工作只能做到過完年，她懊惱，自己沒有專長，身體不好無法做粗重快速的工作，頭腦不好、口才溝通能力也不好，無法做行政辦公室，怕髒不想掃廁所。因此詢問網友「我還能做什麼？」

有網友建議，先撇除身體不好和年齡問題，腦力、口才可以訓練，多方嘗試，如服務業、餐飲業、超商、超市，或是找職訓課程，培養一技之長，另有人舉例：清潔人員、洗碗、社區保全、作業員手工、跑外送、便當店備料人員都合適。

其他網友紛紛表示，「中高齡的話，可以透過就業服務站求職，我記得有個計畫是弱勢婦女再就業，可以去搜尋看看」、「可以做外送，會騎車、會使用手機就沒問題」、「妳是怕髒還是怕窮」、「大賣場的收銀，妳可以試試看，滿多中年婦女在做」、「醫院照護員，如果可以先去考一張證照或上課拿證書」。

Dcard 外送

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