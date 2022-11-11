十大福利 台隆打造幸福力

台灣日系雜貨第一品牌-HANDS 台隆手創館，來台邁入第廿三年，秉持「幸福而專業的員工能帶來優質的服務」，堅持對商品的高品質要求、提供消費者日式正宗款待服務，更致力打造幸福職場。全新品牌LOGO 以漢字「手」為象徵，不僅代表用手提供溫暖的服務、用手打造理想生活，更傳達手護員工幸福的理念。

台隆表示，品牌概念「LIFEPLUS 好一點就是最好」， 以機能PLUS 為主軸加強開發更具機能與質感的商品， 以商品PLUS、服務PLUS，為個人、家庭帶來消費體驗PLUS，如同館內擁有數以萬計的多元化商品，台隆手創館福利種類多達十大類，是內外兼備的幸福企業，也是顧客心目中闔家消費的好去處，亦是求職者百貨零售業中的第一選擇。

對上班族而言，進入企業服務最擔心薪資原地踏步。台隆升遷管道十分順暢，入社任職滿三個月考核表現，通過即可加薪；並有完整的教育訓練，各級幹部皆有專業性的階段培訓。台隆手創館透露，現今許多主管職都是從基層人員升遷，也有很多人是從計時人員開始做起， 現在皆是公司菁英幹部，人人皆可依優異表現而晉升。

不僅擁有透明暢通的升遷管理，同時台隆亦重視獎勵表現優秀的同仁，公司鼓勵員工勇於挑戰，提供年度績效調薪、年終績效獎金、業績達成獎金、員工介紹獎金及不定期的各種競賽獎金等機制。另外也鼓勵員工語言發展，通過日語檢定N1，每月加給一仟元津貼。

針對不同節慶及員工人生重要大事也從不缺席，如春節、端午、中秋禮券（品）、勞動節禮券（品）、生日禮金、重陽節禮金、結婚祝賀金、生產祝賀金、子女教育補助金、不定期吉豚屋餐點抵用券。

此外，台隆將福利延伸至家庭，從「老」到「幼」都照顧，設有「子女教育補助」、「父母重陽敬老津貼」福利，凡父母超過七○歲以上，每年重陽節還有千元敬老津貼；子女從小學到大學，每學期可申請伍佰至三仟肆佰元不等的補助。

健康的員工是公司重要的資產。公司不但提供年度健康檢查，還有每季特約職業醫學專科醫師服務諮詢、健康關懷及健康補給，如發放口罩、不定期發放養樂多或維他命Ｃ錠提升免疫力、寒流來襲發放暖暖包暖身更暖心。在疫情期間，也時刻協助員工健康管理，並建立完善的疫情防護網，以安全的工作環，讓員工減少染疫的擔憂。