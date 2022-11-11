2022幸福企業 320家接受表揚

一一一一人力銀行、中華人事主管協會、財團法人創新智庫暨企業大學基金會，聯合主辦的二○二二「幸福企業」頒獎活動，今( 十一月十一日）在台北市寒舍愛美酒店，盛大公開表揚。

「幸福企業」評選活動，自二○一九年開辦以來，已深獲企業主和公司員工的重視，每年報名參加角逐的家數逐年增加，已成為企業重要的績效考評依據。今年經由三個月的網路票選，和祕密客評選下，在近二千家報名的企業公司中，遴選出三百二十家「金獎」企業，並接受表揚。

9大類別 知名企業入黨企業提供優質福利吸引人才 邁向ESG標

一一一一人力銀行總裁林文雄表示， 為化解貧富懸殊的世代對立，賺錢企業一定要提供好的福利，才可吸引更多優秀的人才。從二○一九年推動「幸福企業」公開表揚，已深獲社會各界肯定， 也得到企業的重視；同時帶動企業回饋社會、回饋地球，未來逐步邁向ESG 的目標，讓台灣的年輕人有更美好的未來。

幸福企業 是落實ＥＳＧ基礎

企業社會責任（CSR）的概念，從一九七○年代開始發展，隨著時間推進，典範漸漸轉移到企業永續（Sustainability），落實ESG（ 環境保護 Environmental、社會責任Social、及公司治理 Governance），已是全球潮流及企業顯學。

台灣企業永續獎秘書長申永順表示，積極照顧員工的「幸福企業」，除贏得員工的認同感外，也是企業社會責任及永續的體現，是企業落實ESG 的基礎。因此，企業永續經營的關鍵是「人才」， 除了積極延攬優秀人才之外，更要栽培員工持續精進，給予更多支持，積極為員工打造「幸福職場」。

仁寶電腦 鼓勵生育高額補助

仁寶近年積極發展多元化事業，二○二一年創下年度營收連續兩年突破新台幣一兆元的里程碑。為鼓勵增產報國，獎勵生育補助每胎補助高達六萬六仟元，目前已經累積補助三千零壹拾位新生兒。

台灣樂天市場 十二歲前幫你養

台灣樂天市場福利多元豐富，如同一個經濟生態圈。到職第一年就享有八天特休假，第二年起十一天，當年度休不完還可以遞延至隔年底。貼心考量到員工每個階段的人生規劃，結婚禮金、生育津貼各有二萬，○至十二歲公司幫你一起養。○至二歲，每年二點四萬；二至十二歲，每年再加發一萬元。

王品 首創一年最多調薪三次

王品二○二二年推出餐飲業首創「一年最多調薪三次」制度，每年三、九月按績效決定調薪資格與幅度，今年共四仟三佰人次獲得加薪機會，超過千人調薪兩次，平均累計調幅約六％，最高可達十八％，等於每月狠砸伍佰萬元替同仁加薪；如果通過公司考核而晉升，還有機會再加薪。

根基營造 考照補助八成學費

為貫徹終身學習的理念， 每年提供每人伍仟元教育訓練補助，且為鼓勵同仁考取專業證照，凡是申請專業學習專案，皆補助八成學費。除外部一般訓練課程補助，只要您想要提升本職學能，公司也提供八成升學補助，最高補助金額可至五點五萬元。

合庫 加薪持股員工共享獲利

合庫近年來積極響應政府政策改善員工薪資待遇，一○七、一○八及一一一年員工平均加薪幅度分別達到五點八％、四點五三％及六點六％，一○九年導入員工持股信託及企業相對提撥，讓員工可同享獲利。