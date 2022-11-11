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新人沒人帶！認錯總經理遭「4主管罵爆」怒離職 網傻：怎還沒倒
一名剛到某中型企業工作的女網友分享，因工作事項要用電話聯絡某間門市的夥伴，結果卻被轉接給公司總經理，她因兩人姓氏相同沒認出對方身分，結果不止被總經理痛罵，還一連被總經理的3個下屬狂罵，讓她氣得決定離職。
該名網友在Dcard上抱怨，最近剛入職一間成立40幾年的瘦身美容企業，但到職日當天主管剛好離職了，由於部門內沒有資歷超過半年的同事，因此「做事完全沒人教，新人還要自己做SOP」。
而部門事項暫時交由特助安排，但對方常常反覆無常，要原po接手離職人員的工作，但系統權限又不開完整的給她，一下要她做一下子又說不用，甚至還因不懂行政程序或亂做，造成離職同事的行政資料、工作交接都卡住。不僅如此，裡面的資深專員、主管脾氣都很差，常被要求簽文件時，就擺著一副臭臉，或因自己心情不好就亂開罵。
原po表示，某天她因工作事項聯絡某門市的夥伴，不知為何電話被轉去給公司總經理，當下她看到姓氏相同便沒有認出對方身分，結果就是被總經理痛罵一頓。怎料，總經理罵完還不解氣，先後交代3個下屬罵她，「我想說認錯人至於被罵4次嗎？」，況且她也沒讓公司賠錢，進公司時也沒有前輩帶她認識主管、環境，因此讓她決定離職。
文章曝光，網友們也紛紛表示，「這間公司這麼混亂還不崩潰？」、「奇怪在台灣創業不是存活率很低嗎？怎麼這種公司能活到現在」、「該說這間公司很厲害嗎...這樣還不會倒」、「主管會罵人的公司永遠建議直接秒離職，爛工作慣老闆絕對不能忍」。
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