年薪300萬工程師遇文組好友怨「薪水低」 他嘆：我只是運氣好

現在科技業正夯，許多年輕人紛紛選擇理工科系就讀，為的是希望能達到百萬年薪的收入，而文組畢業生收入普遍沒有科技業高，讓不少網友感慨。日前就有一名年收300萬的工程師表示，他跟文組朋友聊天時，常常會聽到對方哭窮，不知道該怎麼安慰對方，他坦言「總感覺自己運氣好，踩著朋友們在資本主義的社會上吃香喝辣」。

一名網友在Dcard發文表示，他在科技業工作5年，年薪已經破300萬了，最近跟一些非理工、醫學系的文組朋友聊天時，常常會聽到對方抱怨薪水只有3萬多，而且每天朝九晚六，甚至要加班。同時朋友們也抱怨「文組行業不論怎麼努力跳槽，都有天花板，薪水最高大概4萬至5萬元，很羨慕讀二類理工科的同學」。

原PO透露「我知道他們也都是認真或有理想的人，也不全然都是高中爽玩三年、大學爽玩四年那種，因為如果是這種從小玩到大的人，那他們的薪水就算咎由自取。但只是因為這些朋友對理工沒興趣，或者沒天份，導致自己只能走在台灣相對科技業比較低薪的行業」。他指出，「這樣想好像也不是很公平，我現在工作一年薪水等於他們賺6~7年薪水，真的落差超大超可怕。我不覺得我當年求學時的努力有他們的6~7倍這麼多，甚至2倍可能都沒有」。

文末，他表示「不知道板上各位或怎麼安慰這樣的朋友，或怎麼看待這樣的現象？每次吃飯完後，我拿到薪水都有很深的罪惡感，覺得自己好像是靠著運氣好，踩著朋友們在資本主義社會上吃香喝辣」。

對此，網友認為「我覺得這個現象非常可怕，這是一個把人當工具看代的社會 ，一個只在乎你在功利意義上有沒有產值的社會，而且大部分人也以身為工具沾沾自喜，只能用金錢與資本之類的功利價值來衡量一切，但我們念了這麼多書，應該知道不是只有這種價值觀而已，也應該知道人的價值不該被侷限在金錢和物質之上」、「供給需求決定價格，而不是成本決定價格，雖然文組畢業生也很努力，做得很辛苦，付出的成本很高，但需求與供給就是沒那麼高，因此薪水拉不高」。

也有網友建議原PO「跟有這種情況，又交情比較好的朋友聚餐，我都會請吃飯或請喝個飲料，然後問他們要不要轉職」，也有同為文組的朋友表示「我覺得沒什麼，我也文組，而且是純文組＋海歸，薪水在台灣也低，偶爾也會跟理工朋友哀怨幾聲，可是我心裡很清楚，這就是我想要的生活，要我換跑道我也不會換，所以你應該也不用那麼在意」、「你還真是清流，身為文組我應該能理解你朋友的感受，我30歲連150萬都看不到」。