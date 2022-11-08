2職缺月薪相差5千元 眼尖網友看關鍵字秒選「錢少的」

找工作除了看薪水以外，還會考慮就業環境與職缺的前景。日前就有一名職場老鳥表示，他有兩份職缺在選，一份輕鬆且薪水達4萬元，另一份則是工作量龐大，但月薪為4萬5千元，兩份工作落差了5000塊錢，讓他猶豫該選哪個？

一名網友在PTT發文表示，他錄取了兩份工作。第一份是可以準時上班無壓力，請假又容易的養老電子公司，月薪4萬元，不太常調薪，年薪可能50萬左右。另一份則是傳產職缺，工作多到做不完，每天會加班一小時，但沒有薪水，主管容易盯人，年薪落在60萬左右，他求助網友「該怎麼選擇？」

眼尖網友看到「傳產」2字，一面倒建議「遠離傳產」、「如果做傳產的話，多出來的5000是每天加班的費用，實際上第一份清閒的工作（薪水）更多，還可以投資發展副業」、「第一個職缺絕對好很多，傳產每天多耗你1小時看起來不多，但實際體驗很差」、「傳產很多不照勞動法規的，珍惜生命，遠離傳產」、「如果傳產給你兩倍薪水再去」、「工作會選不用加班的，傳產沒有薪水更多的話，再怎麼樣都不值得」。