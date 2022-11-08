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新鮮人想找輕鬆工作卻被罵「沒前途」 網建議：先求有再求好

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友好不容易找到心儀的工作，卻被爸爸嫌棄「薪水太低、前景堪憂」。 示意圖／ingimage
一位女網友好不容易找到心儀的工作，卻被爸爸嫌棄「薪水太低、前景堪憂」。 示意圖／ingimage

新鮮人剛踏入職場，可能還在摸索就業方向，這時候家人的意見就很重要。日前就有位畢業生抱怨，爸爸等她一畢業就每天問「找到工作了沒？」讓她壓力很大，好不容易找到不錯的工作，又被爸爸嫌「工作的薪水少、沒有前途」，讓她憂鬱表示「我該怎麼說服我爸？」

一名女網友在「Dcard發文表示，她是文組應屆畢業生，剛畢業原本想休息一陣子再求職，但爸爸每天睡前都會來問「找到工作了沒？」讓她壓力很大，容易憂鬱症發作，後來她開始為了求職而亂投履歷，好不容易進入一間公司後，卻被同事刁難針對，讓她果斷離職。

接著原PO指出，沒多久她又面試上另一份工作，這份工作優點很多，老闆跟同事好相處，工作內容輕鬆且可準時下班，雖然薪水不高又沒什麼前途，但他認為「我做得很開心，也想要穩定繼續做」。

沒想到她跟爸爸分享自己的工作時，爸爸卻嫌棄她「薪水少、福利差又沒有前途」，要求原PO趕快換工作，讓她猶豫「我該怎麼說服我爸爸？」

對此，網友建議她「請妳爸列出他覺得有前途的工作，再看他列的職缺，妳有沒有能力做，可以跟他說：『如果沒有相關技能也很難錄取，就算幸運錄取了被發現能力太差也會被fire又要重找』，如果妳爸列的工作妳有興趣，但能力還不足的職位。或許可以騎驢找馬，先求有再求好，一邊工作一邊提升技能，等累積夠了再跳槽」、「妳爸覺得的好工作，還不是妳自己要去做？妳在職場待得很痛苦，他也沒辦法負責，除非他能列出所謂的好工作給妳，而且妳也可以勝任，不然他的話沒有參考價值」。

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