別為了一時薪水壞了職涯發展！請記得：選工作要思考你最後想走到哪

摘要 1.職涯是一場馬拉松，勝負通常不取決於你一開始跑多快，而是最後跑多快。 2.職涯的前10年，正處在一個很重要的打底期，工作的學習機會和成長性，遠比薪水重要。 3.工作10年後的你，就該用你的能力，找到自己的舞台發光飛熱，尋找任何可以彎道超車的機會。

剛畢業的時候，我面臨工作的抉擇，拿到了2個offer，A公司的職務比B公司更有挑戰性，各方面也勝出，偏偏B公司的薪資就是高了A公司那麼一點點。我陷入天人交戰，最後還是選了薪水高出一點些的B公司。

你是不是也曾面臨跟我一樣的選擇？你會做跟我一樣的決定嗎？

如果用跑步來比喻的話，我當下把它看成100公尺的短跑，覺得薪資差了很多。後來才知道，職涯是一場馬拉松，勝負通常不取決於你一開始跑多快，而是最後跑多快。職涯的前10年，正處在一個很重要的打底期，工作的學習機會和成長性，遠比薪水還重要，其實真的不用在意那一些小差距。

工作前10年：薪水不代表工作的成長性

一般工作的薪水取決於市場上的供需平衡，當它越難爭取到需要找的人才，開出的薪水就越高。因此薪水的高低，和工作所需的技能沒有必然關係，它只是很單純的反應出當下市場的需求而已。

剛入社會的前幾年，如果你發現身邊有可以讓你一飛衝天的火箭，即使它的薪資不是太高。你該立即把握它，因為一旦公司成功了，你會很自然的被推上頂端。

我有個朋友，他從來不以薪資來衡量工作機會，而是一次次加入新創公司，參與火箭的起飛，每份工作一開始的薪水看起來都不怎樣，但是等到公司成功後，他的身價也就一直翻倍。

當然，這種公司可遇不可求，即使存在也未必和你的專長匹配。若你無法加入這樣的公司，你最少要有一份有成長性的工作，這代表每一年你可以看到自己職涯上的進步，而不是只看自己年資的增加，但沒有實質的成長。

工作10年後：找到你能貢獻的舞台

如果工作的前10年，你是一個快速吸水、學習的海棉，那工作10年後的你，就該用你的能力，找到自己的舞台發光飛熱。這時候的你，應該累積了相當的資源，這些資源可能是能力、人脈，可能是產業的知識。

這時候的你，想的該是怎麼利用個人優勢為公司創造價值。如果公司不是一飛衝天的火箭，你有沒有辦法在你的位置發揮影響力，讓公司成為火箭？你可以勇於爭取機會，找到舞台。在這個階段，我會建議你當仁不讓，有可以隨時接下任務並承擔更多責任的勇氣。

回到馬拉松的比喻，工作後10年的你，該一直尋找任何可以彎道超車的機會。如果你仔細觀察，這些機會應該會一次次出現，可能是公司要發起一個新專案時，卻沒人主動負責；可能是其他公司正在招募一個重要職缺，而你的專長相當符合。因為你有相當的工作資歷，一定找得到適合自己超車的機會。

職涯是很長的賽道，不管在那個階段，永遠要記得自己的初心，也保持自己持續學習的能力。職涯不同階段，該帶著不同的心態來參加這場馬拉松。薪水並不該是剛出社會的目標，記得，你追求的是最後跑贏這場比賽。

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