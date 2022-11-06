快訊

警大校長出入招待所扯出錢帥君富商男友 連弘仁會都要狙殺他？

陳時中辯論會「我已不是我的我」 道盡綠營攻防兩難

羞辱忘帶錢唐寶寶還報警 永和鹽酥雞遭灌爆負評掛永久停業

在前東家因內鬥被迫離職！她苦惱面試時怎回答 過來人提建議

聯合新聞網／ 綜合報導
面試新工作時，難免會被問離職原因。 示意圖／ingimage
面試新工作時，難免會被問離職原因。 示意圖／ingimage

每當面試新工作時，難免會被問離職原因，這時的應對方式也很重要。日前一名女網友在網路上發文，她坦言是因為內鬥才被迫離職，因此相當苦惱面試時要怎麼回答離職原因，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在PTT上以「面試時的離職原因」為題發文，她透露前一份工作應徵她進來的主管被鬥走了，自己因為也被認為是相關人馬，因此也被弄走。對此，原PO相當煩惱，「想請問這樣的離職原因，在面試時要如何講？又不能老實講，有夠苦惱，可以給我意見嗎？感謝」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一律講個人生涯規劃或是公司願景不符」、「不要說出帶有負面的相關字眼，他們只會懷疑妳的能力而已，並不會同情理解」、「面試是要展現自己的能力，不是讓妳去吐苦水」、「不要講實話，會給自己找麻煩，就講常見的離職原因就好」。

也有網友認為可以老實說，「妳的情況沒什麼不好直說的吧？問題不在妳身上」、「我覺得這理由應該可以講吧，其他講的坑坑疤疤反而扣分」、「我會老實說」、「這情況我會老實說啊，又不是自己能力問題」。

離職 面試 PTT

延伸閱讀

連續兩份打工被辭退讓她好沮喪 網揪1點直言：不是妳的問題

他批「台積電新人越來越難帶」 內行人反嗆：台廠新訓才搞笑

對待過陸資企業的人有敵意嗎？ 華為老鳥曝哀傷內幕：千萬別

抱怨文被主管「一字不漏複述」 天真妹社死求助：怎在公司待下去？

相關新聞

在前東家因內鬥被迫離職！她苦惱面試時怎回答 過來人提建議

每當面試新工作時，難免會被問離職原因，這時的應對方式也很重要。日前一名女網友在網路上發文，她坦言是因為內鬥才被迫離職，因此相當苦惱面試時要怎麼回答離職原因，而貼文曝光後也掀起討論。

當男性育嬰假 成為公司制度日常

孩子是夫妻愛的結晶，也是共同責任，不過就現實狀況來看，男、女申請育嬰假的比例仍十分懸殊。

福利不完善、解封後收入大減 外送員紛紛轉職

美食外送是不少人的餐飲日常，持續二年多的疫情更帶動外送平台興起，一度有不少人看中每月動輒收入逾六、七萬元，投入外送員行列...

薪低、職場不友善 勵馨：僑外生僅5成願留台

台灣近十年勞動人口大減，且人才外流，為補足勞動人力缺口，政府推動留才、攬才政策，吸引高教育程度移民、移工來台。但勵馨基金...

薪資低、職場不友善 勵馨調查：5成外籍生不願留台

勵馨基金會指出，台灣近10年來勞動人口大減，2021年僅1655萬勞動人力，較2015年減少逾百萬人。為補足勞動人力缺口...

變心外送員／外送員經歷受歧視 轉職面試要掌握哪些關鍵？

拿著外送員的履歷能找到好工作嗎？業界不諱言，外送員轉職時，不少新老闆都會投以異樣眼光，但要轉回上班族正職，只要觀念正確加上自信，這份資歷其實很有吸引力；專家也建議，餐飲等行業很缺工，輔導外送員往這些行業轉職，正好可以改善缺工問題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。