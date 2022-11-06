在前東家因內鬥被迫離職！她苦惱面試時怎回答 過來人提建議
每當面試新工作時，難免會被問離職原因，這時的應對方式也很重要。日前一名女網友在網路上發文，她坦言是因為內鬥才被迫離職，因此相當苦惱面試時要怎麼回答離職原因，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名女網友在PTT上以「面試時的離職原因」為題發文，她透露前一份工作應徵她進來的主管被鬥走了，自己因為也被認為是相關人馬，因此也被弄走。對此，原PO相當煩惱，「想請問這樣的離職原因，在面試時要如何講？又不能老實講，有夠苦惱，可以給我意見嗎？感謝」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一律講個人生涯規劃或是公司願景不符」、「不要說出帶有負面的相關字眼，他們只會懷疑妳的能力而已，並不會同情理解」、「面試是要展現自己的能力，不是讓妳去吐苦水」、「不要講實話，會給自己找麻煩，就講常見的離職原因就好」。
也有網友認為可以老實說，「妳的情況沒什麼不好直說的吧？問題不在妳身上」、「我覺得這理由應該可以講吧，其他講的坑坑疤疤反而扣分」、「我會老實說」、「這情況我會老實說啊，又不是自己能力問題」。
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