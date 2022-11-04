連續兩份打工被辭退讓她好沮喪 網揪1點直言：不是妳的問題

公司遇到不合適的人才時，有時會選擇解雇職員，不過日前有位打工族指出，她連續兩份工作都被解僱，讓她苦惱「自己到底哪裡做不好？有什麼會被討厭或讓老闆不滿意的地方？」網友看完狀況後則解答「是公司有問題，反覆徵新人」。

一名網友在Dcard發文表示，她找到的第一份打工是美語安親班輔導老師，一開始工作很開心，但公司想找的是培訓人員，也有試探她的意願，但她當時沒有給明確的答覆，於是過兩週後就被主管通知「不用來了，因為此職缺已經找到正職，而且妳的時間沒有辦法配合」。

這讓原PO疑惑「當初我在面試這份工作時，他們也當場把另外一位輔導老師解雇，我當下懶得說什麼，直接找下份工作，又發現這間補習班持續徵人」。

接著原PO又錄取一間數學安親班，面試時主管告訴她「一個禮拜來2-3天」，沒想到錄取後，班表只有排一個短時段，而且工作內容枯燥乏味，讓她感覺自己是「打雜加上清潔工」。因有隨意解僱情事，原PO對該安親班有不好的印象，想不到一個月之後就被通知不用來了，因主管認為她不適合。

最後原PO表示「幸好我現在還有家教工作，但這幾天一直反思自己哪裡做不好，基本上我都是獨立作業，也沒有跟主管或老師有太多交流，家長來了我也會點頭打招呼，對孩子說話也都輕聲細語」，她崩潰表示「我找不到我哪裡會被討厭，或者讓人不滿意的地方，最近一直很沮喪，也不敢跟朋友說自己被解僱」。

對此，網友認為不是她的問題，直言「當一間公司反覆徵新人時，就是公司有問題，而不是問題出在妳身上」、「妳剛出社會才會懷疑自己，等妳出社會十年就知道社會病態已經是常態，根本沒什麼大不了的，所以現在很多人不想生小孩就是這樣，友善職場？除非妳爸董事長，不然機會應該不大」、「我是建議妳直接問老闆覺得不適合的原因是什麼？如果妳真的都完全能配合，老闆沒有理由解僱，因為以老闆的角度來說，當然會希望找到能長期配合的人」。