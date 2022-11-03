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她問年底離職很傻嗎？ 過來人曝「1關鍵」：不是年終的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友PO文表示，打算在年底辭職，但會因此損失年終，因此好奇發問「年底離職會很傻嗎？」圖／ingimage
一名女網友PO文表示，打算在年底辭職，但會因此損失年終，因此好奇發問「年底離職會很傻嗎？」圖／ingimage

年底將近，許多人都很期待領年終，但也有人開始規劃明年的職涯發展。就有一名女網友PO文表示，打算在年底辭職，但會因此損失年終，因此好奇發問「年底離職會很傻嗎？」掀起網友熱議。

該名女網友在《Dcard發文表示，自己從事人資工作將近3個月，「覺得工作量好大，每天被工作追著跑，一堆緊急代辦事項」，部門員工都會慣性加班，她也很想繼續努力往這個行業發展，「但這個工作量我不知道我有沒有辦法長期負荷，不知道是這邊工作量太大，還是自己抗壓不足」，讓原PO不禁問道「在年底辭職會不會很想不開，不好找工作，還因此損失了年終」。

貼文一出，網友紛紛回應「不是年終的問題，而是找到再走」、「建議邊做邊找，比較安心，找著找著就過年了」、「看妳在不在意年終，但大部分的人都不喜歡過年前失業」、「元旦過完再走，多一個月勞健保的時間去找工作」、「最好還是負責任的交接交辦完，而不是最忙的時候逃走」。

但也有網友認為，「如果妳已經有身心不健康的狀態的話，比如憂鬱、焦躁嚴重，就不建議妳繼續做，可以騎驢找馬或是休息一段時間，身心健康很重要喔」、「工作不要做到危害到自己的身體健康（含心理），不值得」。

年終獎金 離職 Dcard

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