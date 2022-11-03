抱怨文被主管「一字不漏複述」 天真妹社死求助：怎在公司待下去？

工作上難免遇到不如意，尤其主管、職員所處層面不同，更容易產生摩擦。然而有OL私下與同事抱怨主管，卻意外被主管得知並直接詢問，讓她十分難堪，更開始擔心未來如何繼續在公司待下去，網友得知後也吐槽她「太天真」。

原PO表示，近日她對主管有些不滿，便在公司向其他同事抱怨，沒想到隔天主管就找她進辦公室密談，還當面「一字不漏」地複述她的怨言。當下她雖然摸著良心誠實承認，但內心非常想立刻從世界上消失，可惜她因私人原因還不能辭職，便上網發文向網友求助，讓她接下來的日子能「安然無恙地在公司活下去」。

不少網友認為原PO太相信人性，「你真是太天真了！竟然會在公司說主管壞話⋯⋯」、「你永遠不知道同事是不是跟主管有交情，不要太相信別人」、「我建議你真的不要隨便抱怨老闆，你不知道同事嘴有多大」、「職場秘訣跟我唸一次：上班好同事 下班不認識」、「只能當教訓了，寧願正面硬槓主管，也不要私下說主管壞話」、「我覺得這篇文章最大的價值是，1.不要輕易在公司抱怨主管，2.就算要抱怨也要找不一個永遠不會見到他的人講並注意場合」。

有人則建議，「都已經罵了，自己做事謹慎一點，盡量不要被抓到把柄，好好安份工作吧（畢竟快過年了），還有就是改掉在公司／跟同事抱怨的習慣」、「在職場要謹言慎行，嘴巴說或文字紀錄都一樣，能弄死自己的人很多，盡量不要表態」。

但有部分網友覺得事態並不嚴重，「沒差吧，除非主管真的沒什麼EQ（都當到主管了，怎麼可能眼裡容不進一粒沙）。我當主管的時候也會睜一隻眼閉一隻眼，找妳來確認可能是想知道自己的處事方針是不是有什麼問題，如果真的會在意、想搞妳，絕對不會把妳叫過來問」、「知道就知道，我只要覺得自己有理沒什麼不能說的」。