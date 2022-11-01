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上班族淚崩「特殊姓氏」被討厭 同事嫌棄她「聽起來很衰」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友指出，同事聽到她姓「哀」後，馬上嫌棄她，讓她難過落淚。示意圖／ingimage
一位女網友指出，同事聽到她姓「哀」後，馬上嫌棄她，讓她難過落淚。示意圖／ingimage

有些人的姓氏不常見，會讓他人一時之間寫不出來，或者不知道怎麼唸，不過日前一名特殊姓氏的女網友發文抱怨，同事聽聞她姓「哀」之後，馬上嫌棄「怎麼會有人是這種姓氏，聽起來很衰」，讓她非常難過。

一名網友在「爆料公社」發文表示，她一直覺得自己姓「哀」很棒，從來沒有發生衰事，就算有運氣不好的時候，也跟姓氏無關，但沒想到有位同事聽聞自己姓「哀」之後，態度就大轉變。

原PO指出，同事得知她的姓氏後，一直嫌棄「怎麼有人會姓這種姓氏？聽起來很衰！」連原PO在她面前，還會被不斷嫌棄，事後她請同事為這件事道歉，沒想到同事竟然說：「我現在要上班，下班再說」，等到下班時間，又馬上偷溜跑走，讓她非常傻眼，並難過表示「這徹底刺到我的玻璃心了」。

對此，網友批評同事「上班可以說閒話，卻不能道歉，真的大雙標」、「哀跟衰不同音，什麼奇葩同事啊！先把國文學好再說吧」、「妳衰的地方不是姓氏，是跟她當同事，不要難過，妳的姓氏很特別！」、「拿別人的姓氏來說嘴很沒品，再說衰跟哀明明是不同的字」、「社會上什麼人都有，珍惜妳的淚水，別浪費在這種人身上」。

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