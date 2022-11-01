25萬家適用！勞動部放寬3人以下企業 加班免開勞資會議

勞動部放寬3人以下微型企業勞工同意加班、調動例假等程序。勞動部日前函釋指出，雇用3人以下的微型事業單位，放寬讓雇主只要徵得個別勞工口頭或書面同意，就可以適用勞基法加班、彈性工時、輪班間隔時間或例假變更，不必再經過召開勞資會議這一道程序。預計適用的微型店家有25萬家。

勞動部條平司司長黃維琛表示，有關勞基法30條、第30條-1彈性工時、第32條加班、第34條輪班間隔變更，以及第36條例假變更的程序性規定，因3人以下企業無法組織工會，過去所有勞工就是當然的勞方代表，要進行相關變更，需要經由勞資會議同意程序，才能做調整。

但他說，過去常有事業單位已獲得勞工同意，只是因為沒有召開像樣的勞資會議、拿不出會議紀錄，導致勞檢遭開罰，2019年截至目前總計開罰了13件，挨罰事業單位包括手搖飲店、NGO、藥局、顧問或文創公司等，為了避免執法過於嚴苛，因此適度放寬規定。

黃維琛指出，往後3人以下微型企業，雇主只要徵得個別勞工口頭或書面同意加班、調整工時或例假，就視為勞資會議同意，不過他強調，超過3人的事業單位仍須照常以勞資會議相關程序處理。