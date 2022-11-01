上班族發現勞保被公司「高薪低報」 網勸：要維護自己權益

若公司在為員工保勞保時，以「高薪低報」的方式來節省勞保費成本，恐導致勞工在日後請領各項給付時款項會縮水。日前有位上班族表示，她入職一年才發現被公司「高薪低報」，明明月薪有3萬元以上，但勞健保卻被保最低的2萬4千元左右，猶豫要怎麼跟老闆、人資溝通。

一名上班族在Dcard發問「要如何跟老闆或人資談勞保級距？」她指出，前幾天她上網查詢勞健保，發現明明每個月薪水有3萬元以上，但勞保卻被保最低2萬4千元，讓她猶豫該怎麼開口。

原PO接著指出，每個月薪水都以現金方式發放，也沒有薪資明細，所以只能夠偷翻先前的打卡記錄當證據。由於這份工作很上手，原PO暫時也沒有離職的念頭，但還是想請問前輩網友「如果不離職，要怎麼不傷感情的跟老闆溝通？」

她補充，老闆平常很省錢，年紀又已滿60歲了，所以人事由資深同事處理，很少直接對老闆溝通，公司員工也不到5人，所以老闆基本上沒有遵守勞基法。

對此，職場資深老鳥建議「可以裝傻先問人資，問他們為何幫妳投保最低。再說，沒給薪資明細是違法的，勞工的權益一定要自己維護，不要慣老闆」、「高薪低報這在中小企業很常見，10間有11間都是這樣幹，剩下一間準備中，給妳領現金也是要規避查驗，如果有薪資袋，上面有註明薪水，可以留下當證據」、「低報真的是台灣中小企業的陋習，平常沒用到可能沒感覺，等有一天要申請補助、理賠時，他們是以申報月薪計算，妳就會知道差異」。

勞動部指出，勞工要得知雇主有無低報勞工投保薪資，可利用雇主所提繳的勞工退休金金額來推算，勞工也可透過自然人憑證、郵政金融卡、勞動保障卡、勞保局行動服務APP、電話及臨櫃辦理等方式查詢，以隨時掌握個人投保資料，及時向雇主反映，避免權益受損。