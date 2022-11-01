為員工增添藝術風格！明門實業開拓企業文藝視野　打造美術館辦公環境

藝術風格的辦公室，更能刺激員工的工作熱情，創立自1983年的明門實業，專注於嬰幼兒相關產品的設計研發及生產製造，屢獲國際設計獎項的肯定。「給員工最好的辦公環境，是明門成長的秘訣。」明門實業對自家的辦公環境，相當自豪。

明門實業表示，長期以實際行動支持台灣藝文發展。「我們相信文化就是力量，要從生活中累積文化涵養。」因此明門很早就將多元的藝術畫作、音樂植入工作場域，包含在辦公環境中打造藝術走廊、舉辦音樂沙龍等，讓員工得以近距離走進大師級的文藝殿堂，也為公司注入強大的文化能量，更帶來創造力與設計力。

台北的明門辦公室中，處處可見充滿台灣東部海岸線的美好自然風情與充沛生命力的藝術畫作，來自旅居紐約、巴黎30年的江賢二老師，於2008年定居臺東金樽之後，汲取大自然的養分所創作的作品，也恰好與江賢二老師正於臺東美術館展出的2022年個展—海洋深處的晨曦，及結合建築、藝術、大自然之美的江賢二藝術園區遙遙呼應。

明門為員工安排畫作導覽，走進大師殿堂。圖／明門實業提供

在藝術創作之外，明門也長期在公司內部舉辦「音樂沙龍」，邀請由旅美小提琴家胡乃元擔任音樂總監的Taiwan Connection (簡稱TC)，以作品演出與深入淺出的講座方式，讓員工可以更近距離欣賞古典音樂，同時也落實TC「讓音樂深入世界各個角落」的願景，為企業帶來古典音樂的饗宴與豐富的人文滋養。

明門員工表示，「不用特地去美術館或音樂廳，我們已經在充滿藝術文化氛圍的環境裡工作了。」工作之餘還能與藝術對話，不僅帶動自身氣質和美感的提升，在放鬆壓力的情況下更加能激發靈感與創意，無形中也提高工作效率及表現。對企業與員工來說，改變空間氛圍，除了滿足視覺、聽覺的感受，提供心靈養分之外，更能影響個人及團隊的工作情緒，迸發出不同的工作能量。

江賢二展覽資訊

江賢二2022個展 即日起至11/27｜臺東美術館

江賢二藝術園區（局部開放） 即日起至11/27