勞動基金慘賠5124.6億 勞金局官員：今年收益轉正難

勞動基金今公布最新績效，截至今年9月底止，勞動基金整體規模5兆5579億元，受到全球股市、債券市場震盪影響，虧損累計達5124.6億元，勞動基金局官員坦言，9月全球股市跌得很兇，確實很不好，且不會那麼快回穩，這段時間只有一個「忍」字，今年勞動基金收益要轉正很難。

根據勞金局資料，截至今年9月底止，勞動基金整體規模5兆5579億元，受到全球股票及債券市場均大幅下跌影響，加計就業保險等基金的整體勞動基金單月收益率-3.57％，收益數-1919.9億元，今年迄9月底止評價後收益數為-5,124.6億元，收益率-9.87％。

其中，新制勞退基金規模為3兆6020億元，9月收益數-1217.4億元，單月收益率-3.46％；舊制勞退基金規模為1兆61億元，單月收益數-399.5億元，收益率-4.63％；勞保基金規模7467億元，單月收益數-315.7億元，收益率-4.00％。

勞動基金局副局長劉麗茹坦言，9月全球股市都跌得很兇，確實很不好，且不會那麼快就回穩，這段時間只有一個「忍」字，眼前看來很辛苦，大家都要忍耐，今年勞動基金要轉正很難，但可以趁這時間好好挑選、佈局。

不過劉麗茹強調，未來若回頭看，會清楚這段期間是長線逢低，只是基金短期評價損失，放長遠看，未來都將回穩。她也澄清，勞動基金經歷太多次金融風暴危機，勞基金同仁都有經驗，但沒有在做護盤。

針對10月勞動基金收益，劉麗茹指出，目前只有美股稍微回穩，台股、債市、新興市場債券都還在小幅度下跌，她預測10月份收益會有正數機率，或許會有點小收益，但不會太多。

劉麗茹強調，新制勞退是個人帳戶制，不會因勞動基金帳面虧損，而損及勞工退休金的本金，況且，新制及舊制勞工退休金，都由政府提供兩年期定期存款利率保證收益，本金絕對不會被侵蝕;勞保則是由政府最後撥補、保證給付，也不會因為整體基金短期帳面虧損，就造成勞工權益損失。