海歸男「為35歲前存千萬」想當船員 過來人曝心酸：用命換的

現下年輕人想要存錢買房並非易事，一名25歲男子為了達成35歲前存到1000萬買房的的目標，從國外研究所畢業後決定重新進修，轉換跑道當船員。然而，跑船不僅工作辛苦，還要與伴侶長時間分開，令女友聽聞後十分擔憂，更有過來人直言，「跑船就是一手交錢、一手交命」。

一名女網友在Dcard發文表示，男友今年25歲，近來從國外的運動營養研究所畢業後正在找工作，他將目標定為35歲前存到1000萬買房，且直言不怕辛苦，只怕沒錢，於是將船員作為第一選擇。

女子解釋，男友有此目標是出由家庭緣故，「因為家中從小康變成了無產階級，有點像是跟家裡鬧彆扭，但這是家族成員間個性迥然所致，男友也一直想脫離那種關係。」但她也質疑，遠洋船員是否真能快速存錢，而且跑船還會導致兩人長期分開。

不少網友替該女子分析利弊，有人直言跑船確實存得到錢，「跑遠洋10年存1000萬不難，根本沒地方花錢」、「有朋友在海上漂，出去一次大概一兩個月，月薪13w」、「自己是船員，只要有決心賣命，35歲甚至更早可以達成目標」。

不過另方面也要做出很大犧牲，「如果沒出海，待命時間就沒有錢，船員要找齊才能出去，回來如遇港口沒位置就只能在海上漂，妳要有長時間無法見面的準備」、「如果在海上突然生病，要等到靠岸才能就醫，如果是心臟病之類應該就掛了」、「對船員來說，無疑就是把自己命當作秤斤的豬肉，一手交錢一手交命」。

一位本職是船員的網友更詳細說明，若去唸兩年學士後班，一年實習換證，基本三年就可以轉換跑道，以男友現在25歲來算，出來28歲，到35歲還有7年。三大貨櫃商的三副職位起薪15萬，一年若工作10個月，一年150萬，7年存1000沒問題，但相對的，船員必須犧牲與另一半相處的時光。

此外，有網友提供其他選擇，「我在銀行工作，目前外派到東南亞，年薪接近300萬左右」、「35歲1000萬，IC設計不難達到，不過除非他願意考研究所不然應該是無法走這條」、「其實以他的學歷，找個國外的工作，包吃包住，月薪只要有10萬以上的話，再加上年終，10年要存1000萬其實並不難」。