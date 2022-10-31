快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

海歸男「為35歲前存千萬」想當船員 過來人曝心酸：用命換的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名25歲男子想在35歲前存到千萬買房，因此決定轉換跑道當船員。示意圖／ingimage
一名25歲男子想在35歲前存到千萬買房，因此決定轉換跑道當船員。示意圖／ingimage

現下年輕人想要存錢買房並非易事，一名25歲男子為了達成35歲前存到1000萬買房的的目標，從國外研究所畢業後決定重新進修，轉換跑道當船員。然而，跑船不僅工作辛苦，還要與伴侶長時間分開，令女友聽聞後十分擔憂，更有過來人直言，「跑船就是一手交錢、一手交命」。

一名女網友在Dcard發文表示，男友今年25歲，近來從國外的運動營養研究所畢業後正在找工作，他將目標定為35歲前存到1000萬買房，且直言不怕辛苦，只怕沒錢，於是將船員作為第一選擇。

女子解釋，男友有此目標是出由家庭緣故，「因為家中從小康變成了無產階級，有點像是跟家裡鬧彆扭，但這是家族成員間個性迥然所致，男友也一直想脫離那種關係。」但她也質疑，遠洋船員是否真能快速存錢，而且跑船還會導致兩人長期分開。

不少網友替該女子分析利弊，有人直言跑船確實存得到錢，「跑遠洋10年存1000萬不難，根本沒地方花錢」、「有朋友在海上漂，出去一次大概一兩個月，月薪13w」、「自己是船員，只要有決心賣命，35歲甚至更早可以達成目標」。

不過另方面也要做出很大犧牲，「如果沒出海，待命時間就沒有錢，船員要找齊才能出去，回來如遇港口沒位置就只能在海上漂，妳要有長時間無法見面的準備」、「如果在海上突然生病，要等到靠岸才能就醫，如果是心臟病之類應該就掛了」、「對船員來說，無疑就是把自己命當作秤斤的豬肉，一手交錢一手交命」。

一位本職是船員的網友更詳細說明，若去唸兩年學士後班，一年實習換證，基本三年就可以轉換跑道，以男友現在25歲來算，出來28歲，到35歲還有7年。三大貨櫃商的三副職位起薪15萬，一年若工作10個月，一年150萬，7年存1000沒問題，但相對的，船員必須犧牲與另一半相處的時光。

此外，有網友提供其他選擇，「我在銀行工作，目前外派到東南亞，年薪接近300萬左右」、「35歲1000萬，IC設計不難達到，不過除非他願意考研究所不然應該是無法走這條」、「其實以他的學歷，找個國外的工作，包吃包住，月薪只要有10萬以上的話，再加上年終，10年要存1000萬其實並不難」。

薪水 生涯規劃 Dcard

延伸閱讀

被台積電開2倍薪挖角！25歲男經歷嚇壞眾人： 這狀況有可能

高捷職缺薪資曝！駕駛、維修員月薪不到3萬 過來人點出2原因

餐廳開40k徵全職沒人來面試 網分析2原因：難怪找不到

星巴克全職月薪達60k？ 網曝：有年資可破百萬年薪

相關新聞

海歸男「為35歲前存千萬」想當船員 過來人曝心酸：用命換的

現下年輕人想要存錢買房並非易事，一名25歲男子為了達成35歲前存到1000萬買房的的目標，從國外研究所畢業後決定重新進修，轉換跑道當船員。然而，跑船不僅工作辛苦，還要與伴侶長時間分開，令女友聽聞後十分擔憂，更有過來人直言，「跑船就是一手交錢、一手交命」。

他事先請喪假致人手不足 主管狂跳針：叫我自己想辦法嗎？

親人離世請喪假卻被主管刁難！一名網友在臉書上發出對話紀錄，他禮貌告知主管因為11月11日是岳母的告別式，所以當天晚上無法值班，沒想到主管卻認為他態度有問題，再加上人手不夠，因此不斷跳針狂嗆「是叫我自己想辦法的意思？」而貼文曝光後也掀起討論。

被台積電開2倍薪挖角！25歲男經歷嚇壞眾人： 這狀況有可能

有一名網友表示，有一位25歲讀私立科大的畢業生，第一份工作是在聯發科當IC設計，後來被台積電用兩倍薪資挖角，「這種情況有可能嗎？」，此文一出馬上引起熱議，網風向也一面倒，除了2情況外，大家都直呼「不可能」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。