他事先請喪假致人手不足 主管狂跳針：叫我自己想辦法嗎？

親人離世請喪假卻被主管刁難！一名網友在臉書上發出對話紀錄，他禮貌告知主管因為11月11日是岳母的告別式，所以當天晚上無法值班，沒想到主管卻認為他態度有問題，再加上人手不夠，因此不斷跳針狂嗆「是叫我自己想辦法的意思？」而貼文曝光後也掀起討論。

昨（30）日一名網友在「爆料公社」上發文，他透露因為岳母離世需要請喪假，於是提前告知主管，但對方卻覺得他的請假態度有問題。從對話紀錄可以看見，原PO表示11月11日要參加岳母的告別式，因此晚上無法值班，主管看到後直接標記他並問道「你這樣是叫我自己想辦法的意思？」 原PO告知需要請喪假。圖擷自爆料公社

原PO馬上回應主管「不是啊…當天告別式，我只是提前告知喪假，當天無法（值班）啊」，對方開始反問「所以？我去找人？」原PO無奈表示「難道家裡有喪事…不能請假？」主管情緒開始越來越激動，「我也沒辦法幫你值班，怎麼辦？所以我自己想辦法？你不行，就是我自己處理？你的處理態度是這樣？」

經過一連串的訊息溝通過程，原PO相當無奈「你是主管尊重您啊，提前告知啊」、「難道告別式我也不去？今天移靈，我也是先走趕快來上班啊」。最後，主管不僅沒有諒解，還反諷他一句「你了不起，我不是人，是吧」。 主管認為原PO態度不好。圖擷自爆料公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「如果主管沒辦法找到人，主管就要去代班，因為這又不是無理由請假的」、「這種人可以當主管？沒人值班就自己下來扛啊」、「回他，對啊，就是要你自己想辦法啊，不然主管我來當…辦法我來想」、「他可以不要當主管，不用講那些爛話，這根本對家裡有事的員工情緒勒索」。

也有網友猜測主管的意思，「我猜主管的意思應該是指『你要請喪假，先找好職務代理人，再來告訴他』，不過主管說話的方式真讓人覺得不舒服」、「主管有問題，但你想請假的方式也不太對，建議看看公司請假和調班規定如何，不要一開始就說我不能值班」、「站在主管的角度，會希望下屬先找看看有沒有人可以代理，如果真的沒辦法，再來跟主管溝通討論」。

另外，有網友分享類似經驗，「我還遇過要請喪假，同事居然問我是不是一定要那一天，真的很想送他一起出去」、「覺得這算還好的，同事家人過世，導致當天的班無法繼續下去，然後竟然被垃圾同事嘴『為什麼不事先講？』」、「我以前請假要出席親戚告別式，我主管直接跟我說新車上市整週禁休，請一個上午也不行」。

事實上，根據勞動基準法第43條規定，父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假8日；祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假6日；曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假3日，而且喪假期間薪資須照給，雇主不得扣發全勤獎金。