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被台積電開2倍薪挖角！25歲男經歷嚇壞眾人： 這狀況有可能
有一名網友表示，有一位25歲讀私立科大的畢業生，第一份工作是在聯發科當IC設計，後來被台積電用兩倍薪資挖角，「這種情況有可能嗎？」，此文一出馬上引起熱議，網風向也一面倒，除了2情況外，大家都直呼「不可能」。
網友在PTT發文說，他最近聽朋友說，有一位25歲從私立科大畢業的男生，不確定是碩士還學士，第一份工作在聯發科當IC設計，後來台積電用兩倍薪資挖角他。
原po聽完就直接跟朋友說「不可能」，因為光學歷部分就肯定被聯發科打槍了，何況25歲不管是學士還是碩士，都還沒工作過幾年，台積電怎麼可能用雙倍薪資挖角，不過原po也當心是自己「見識淺薄」，於是想問大家這種情況真的可能嗎？
網友也紛紛留言，風向幾乎一面倒，「夢裡什麼都有」、「聯發科還有可能，兩倍挖角我覺得以剛出社會來說不太可能」、「有聽過這種經歷的，但接下來被挖角時就超過30歲了」、「25歲學士畢業也做不了幾年，除非天才兒童」、「前半段有可能，但沒聽過台積電挖角」、「唬爛大賽開始」。
但也有網友指出「這些情況」就有可能，「他老爸是裡面高階主管也說不定」、「可能吧，老爸是高層」、「他爸在聯發科，媽媽在台積當主管吧」、「聯發科的約聘後去台積電當工讀生，領滿年薪就有可能兩倍，但挖角不可能」、「聯發科工讀月薪2萬，變台積電月薪4萬稍微有點可能」。
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