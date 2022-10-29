快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被台積電開2倍薪挖角！25歲男經歷嚇壞眾人： 這狀況有可能

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電發布昨深夜發聲明指出，總裁魏哲家鼓勵員工放假非強迫休假且無任何無薪假計畫。路透
台積電發布昨深夜發聲明指出，總裁魏哲家鼓勵員工放假非強迫休假且無任何無薪假計畫。路透

有一名網友表示，有一位25歲讀私立科大的畢業生，第一份工作是在聯發科當IC設計，後來被台積電用兩倍薪資挖角，「這種情況有可能嗎？」，此文一出馬上引起熱議，網風向也一面倒，除了2情況外，大家都直呼「不可能」。

網友在PTT發文說，他最近聽朋友說，有一位25歲從私立科大畢業的男生，不確定是碩士還學士，第一份工作在聯發科當IC設計，後來台積電用兩倍薪資挖角他。

原po聽完就直接跟朋友說「不可能」，因為光學歷部分就肯定被聯發科打槍了，何況25歲不管是學士還是碩士，都還沒工作過幾年，台積電怎麼可能用雙倍薪資挖角，不過原po也當心是自己「見識淺薄」，於是想問大家這種情況真的可能嗎？

網友也紛紛留言，風向幾乎一面倒，「夢裡什麼都有」、「聯發科還有可能，兩倍挖角我覺得以剛出社會來說不太可能」、「有聽過這種經歷的，但接下來被挖角時就超過30歲了」、「25歲學士畢業也做不了幾年，除非天才兒童」、「前半段有可能，但沒聽過台積電挖角」、「唬爛大賽開始」。

但也有網友指出「這些情況」就有可能，「他老爸是裡面高階主管也說不定」、「可能吧，老爸是高層」、「他爸在聯發科，媽媽在台積當主管吧」、「聯發科的約聘後去台積電當工讀生，領滿年薪就有可能兩倍，但挖角不可能」、「聯發科工讀月薪2萬，變台積電月薪4萬稍微有點可能」。

台積電

延伸閱讀

台積電慘跌想安慰朋友？傳貓貓走勢圖 網苦笑：跌的真可愛

10年男友進台積電後性格丕變 她攬全部家務卻遭嗆：做一下會怎樣？

入職台積電半年常被唸「該止血求去？」 過來人提1建議

台積電「要員工多休假」掀熱議　單日聲量破千筆！4點聲明澄清「無強迫」

相關新聞

被台積電開2倍薪挖角！25歲男經歷嚇壞眾人： 這狀況有可能

有一名網友表示，有一位25歲讀私立科大的畢業生，第一份工作是在聯發科當IC設計，後來被台積電用兩倍薪資挖角，「這種情況有可能嗎？」，此文一出馬上引起熱議，網風向也一面倒，除了2情況外，大家都直呼「不可能」。

艾伯維藥品獲2022台灣最佳職場 逾九成員工肯定

艾伯維藥品榮獲卓越職場研究機構頒發「2022台灣最佳職場」，於員工自評問卷中，逾九成肯定公司的職場文化。今年度於50多家...

高捷職缺薪資曝！駕駛、維修員月薪不到3萬 過來人點出2原因

高雄都會區大眾捷運系統，簡稱高雄捷運、高捷，為臺灣第二座投入營運的大眾捷運系統。有網友發現高雄捷運職缺薪水普遍偏低，列車駕駛、車輛維修員、水電維修員月薪最低只有2.6萬，其中駕駛月薪最高，但仍只有3萬元。網友點出低薪與工作量低、高捷虧錢有很大關係。

長官「沒能力又領導無方」才是主因？ 職場績效差非團隊問題

到底是團隊不才還是領導無能？主管自己不敢面對的真相

你用嘴帶人還是以身作則？團隊是否真有紀律 要在主管不在時看

有個朋友，他自己創業，常怪員工不準時上班，常常遲到。我問他自己是否準時，他笑了笑說，規定是給大家的，不是用來限制自己的，他自己當然沒有遵守。

應屆畢業就月入十萬她卻很焦慮 網友瘋猜職業：難怪壓力大

一個月要賺多少錢才不會焦慮呢？一名網友近日在Dcard發文表示，自己大學剛畢業就月入10萬，但卻時常焦慮很怕把錢花光光，網友也瘋狂猜測原po的職業究竟是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。