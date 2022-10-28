高捷職缺薪資曝！駕駛、維修員月薪不到3萬 過來人點出2原因

高雄都會區大眾捷運系統，簡稱高雄捷運、高捷，為臺灣第二座投入營運的大眾捷運系統。有網友發現高雄捷運職缺薪水普遍偏低，列車駕駛、車輛維修員、水電維修員月薪最低只有2.6萬，其中駕駛月薪最高，但仍只有3萬元。網友點出低薪與工作量低、高捷虧錢有很大關係。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「看了高雄捷運的職缺，都要輪各種班別，薪水還都兩萬多塊，也太淒慘了吧，資本額130億呢？還是他們福利很強大？」

根據他貼出的人力銀行截圖顯示，高雄捷運輕軌列車駕駛月薪2.6萬到3萬、客服員2.5萬到2.6萬、輕軌車輛維修技術員2.6萬到2.9萬、水電維修技術員2.6萬到2.9萬、自動收費維護技術員2.6萬到2.9萬元。

有曾在高雄捷運工作的網友坦言，「過來人，我只能說工作量也差不多值這個錢」，還有網友分享台北捷運、桃園捷運職缺月薪也不高，有人留言「我高中同學在機捷當駕駛員，月薪也只有三萬多」、「合理啦，我記得北捷薪水也不高」。

另外也有網友點出關鍵就是「高雄捷運不賺錢」才導致薪水偏低，有人留言「因為捷運根本不賺錢」、「高捷虧錢都我鋼吸收，怎可能開很高薪出去，而且工作量也都很少，兩三萬剛好而已」。