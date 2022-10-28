長官「沒能力又領導無方」才是主因？ 職場績效差非團隊問題
到底是團隊不才還是領導無能？主管自己不敢面對的真相
「為什麼業績未達標？！」總經理看到最近的業績報表，臉色明顯透露著不悅。
「還不是那個小林沒有警覺性，居然讓客戶在悄無聲息當中就被競爭品牌搶走。」
「還有那個大明，業績有那麼大的缺口也不早說，拖累了整個團隊的表現。」
「另外，那個孝傑也是，花了那麼多時間跟客戶打交道，也沒看他拿幾張單子回來。」
被問到公司的業績表現為什麼不如預期，業務主管Roger拉拉雜雜地羅列了一堆團隊成員的問題，一邊抱怨還一邊悠悠吐了一口氣強調：「說實在的，我們公司的業務團隊，就是爛。」
Roger在公司任職，擔任業務主管已經兩年多了，他對於公司業務團隊的積弱不振兩手一攤，表示團隊太爛，他實在也無能為力。既然公司用了一堆這麼爛的人，那他也只能隨波逐流。
Roger的無奈看似其來有自，手握這麼一群不成材、扶不起來的阿斗，是要怎麼化腐朽為神奇？
「帶領這樣的團隊實在是難為他了。」這是很多人聽到Roger抱怨後第一個反應。
但真的是這樣？
身為主管，不論從外面挖腳而來。還是由內部晉升，公司把團隊交給你，團隊的優勝劣敗就等同於你的優勝劣敗。
接到一手好牌，固然可喜可賀。沾沾自喜之外，更要想辦法淬煉團隊，讓已經出眾的團隊表現精益求精。
接收一手普通的牌，如何盤點人力狀況，調兵遣將、擺行佈陣，讓團隊成最佳戰鬥隊形，考驗主管的領導與管理。
接到一手爛盤，難道就要棄械投降嗎？一個只會舉白旗投降的主管，好似沒有太多存在的價值。去蕪存菁、磨亮璞玉，扭轉局勢，都是一個成功主管的必備能力。
都當上主管了，沒有太多抱怨的權利。尤其是像Roger這樣已經接手團隊超過一年的主管，有太多機會改變，形塑自己理想團隊的樣貌。
怪罪別人比較容易！但在這樣的情況下，如果團隊還未臻至理想，與其批評團隊不成才之前，不如先自省自身選才、育才、用才、留才的能力有多少？
到底是團隊爛還是領導者無能？
還說不一定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言