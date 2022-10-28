長官「沒能力又領導無方」才是主因？ 職場績效差非團隊問題

到底是團隊不才還是領導無能？主管自己不敢面對的真相

「為什麼業績未達標？！」總經理看到最近的業績報表，臉色明顯透露著不悅。

「還不是那個小林沒有警覺性，居然讓客戶在悄無聲息當中就被競爭品牌搶走。」

「還有那個大明，業績有那麼大的缺口也不早說，拖累了整個團隊的表現。」

「另外，那個孝傑也是，花了那麼多時間跟客戶打交道，也沒看他拿幾張單子回來。」

被問到公司的業績表現為什麼不如預期，業務主管Roger拉拉雜雜地羅列了一堆團隊成員的問題，一邊抱怨還一邊悠悠吐了一口氣強調：「說實在的，我們公司的業務團隊，就是爛。」

Roger在公司任職，擔任業務主管已經兩年多了，他對於公司業務團隊的積弱不振兩手一攤，表示團隊太爛，他實在也無能為力。既然公司用了一堆這麼爛的人，那他也只能隨波逐流。

Roger的無奈看似其來有自，手握這麼一群不成材、扶不起來的阿斗，是要怎麼化腐朽為神奇？

「帶領這樣的團隊實在是難為他了。」這是很多人聽到Roger抱怨後第一個反應。

但真的是這樣？

團隊成績的好壞，長官其實才是「最關鍵的人物」。示意圖／ingimage

身為主管，不論從外面挖腳而來。還是由內部晉升，公司把團隊交給你，團隊的優勝劣敗就等同於你的優勝劣敗。

接到一手好牌，固然可喜可賀。沾沾自喜之外，更要想辦法淬煉團隊，讓已經出眾的團隊表現精益求精。

接收一手普通的牌，如何盤點人力狀況，調兵遣將、擺行佈陣，讓團隊成最佳戰鬥隊形，考驗主管的領導與管理。

接到一手爛盤，難道就要棄械投降嗎？一個只會舉白旗投降的主管，好似沒有太多存在的價值。去蕪存菁、磨亮璞玉，扭轉局勢，都是一個成功主管的必備能力。

都當上主管了，沒有太多抱怨的權利。尤其是像Roger這樣已經接手團隊超過一年的主管，有太多機會改變，形塑自己理想團隊的樣貌。

怪罪別人比較容易！但在這樣的情況下，如果團隊還未臻至理想，與其批評團隊不成才之前，不如先自省自身選才、育才、用才、留才的能力有多少？

到底是團隊爛還是領導者無能？

還說不一定。

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