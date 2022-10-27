你用嘴帶人還是以身作則？團隊是否真有紀律 要在主管不在時看

摘要 1.要看到一間公司真正的文化，是在主管不在時，大家會怎麼為人處事，這才是公司真正的文化。 2.主管永遠可以制定各種的規定，但規定只能規範大家看得到的地方，卻帶不了大家的「心」。 3.如果你有機會成為主管，記得當個嚴以律己的主管，當你這樣要求自己，你不太需要嚴格要求人，大家也容易被你的工作態度感染。

有個朋友，他自己創業，常怪員工不準時上班，常常遲到。我問他自己是否準時，他笑了笑說，規定是給大家的，不是用來限制自己的，他自己當然沒有遵守。

當主管訂了自己做不到的規矩，也難怪大家做不到。

另位主管，是公司的高階經理人，他要求部屬都務必「優先處理」來自他的需求。但當部屬需要他回覆和做決定的時候，卻需要三催四請，還常錯過自己承諾要回覆的時間。

公司文化，主管自己要做到

要看一間公司真正的文化，是在主管不在時，大家會怎麼為人處事，這才是公司真正的文化。例如很多公司都強調道德和正直，還把它做成牆上的標語，但當四下無人的時候，公司員工是否依然保持正直，才能反應公司真正的企業文化。

主管永遠可以制定各種的規定，但規定只能規範大家看得到的地方，卻帶不了大家的「心」。一旦脫離了主管的視線，大家很自然的就會隨「心」表現，而不再是那些規定。

因此，主管一定要當團隊裡真正能做到的人，只有這樣，大家才會相信這是主管發自內心的價值觀，也才會願意發自內心來遵循。

以身作則很難，但真的很重要

有一種主管，因為身兼多職、承擔更多責任、常常比部屬更忙，「太忙」就變成他不遵守規定的藉口。另一種主管，是因為工作多年終於熬出頭，有權力在握，就覺得應該對自己寬鬆一點，不用再遵守公司的規範。

我看過一位讓人尊敬的主管，他雖然對部屬嚴格，但所有人都知道他對自己更是嚴格。他要求大家會議不遲到，自己總是在會議前5分鐘就走進會議室。他要求大家節省公司開支，自己總是最節省出差支出的人。在他的帶領下，我從來沒看過有人會議遲到，也從來沒看過有人亂花公司的錢，規範大家的，從來不是白紙黑字的規定，而是大家真心相信自己在做一件對的事。

當個律己甚嚴的主管

如果你有機會成為主管，記得當個「律己甚嚴」的主管，當你這樣要求自己，你不太需要嚴格要求人，大家也容易被你的工作態度感染。真正的好主管，絕對是自己規定的遵行者，也是如此，大家才會心服口服的接受他帶領。

回到那位我不守時的朋友，他最近在公司加裝了打卡機，開始嚴格記錄大家的工時，並對遲到的員工扣薪處罰。大家有了警惕開始早到，但這樣做，綁住員工的永遠不是「心」。因為大家所服從的，並不是主管的帶領，也不是覺得自己在做對的事，只是那台會扣大家薪資的打卡機，這其實有點可悲。

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